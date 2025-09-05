W20 Zirvesi 10. Yılını Kutluyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke liderlerini ikna etmesiyle G20 Türkiye dönem başkanlığında kadınların ekonomik olarak güçlenmesi amacıyla 2015 yılında G20 bünyesinde kurulan Women- 20 Zirvesi (W20), kurulmasının ardından bu yıl 'Değişime herkes için öncülük eden kadınlar' misyonuyla 10'uncu yılını kutluyor.

Türkiye'nin 2015 yılındaki G20 Dönem Başkanlığı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle kurulan Women- 20 (W20), 10'uncu yılını kutluyor. İstanbul'da yapılan ilk zirvede kadınların ekonomik olarak güçlenmesinin hedef olarak belirlendiği W20, G20 Dönem Başkanlığı Yönlendirme Komitesi'nin resmi görevlendirmesiyle W20 çalışmalarını planlama, yürütme ve etkin şekilde hayata geçirme görevi Türkiye'nin alanlarında en güçlü üç sivil toplum örgütü olan Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)'e verildi. Bu kapsamda, 2015 yılı W20 çalışmalarını yönlendirmek ve ev sahibi ülkeye ait görevleri yerine getirmek üzere; bu üç dernek tam da W20'nin kadının ekonomik olarak güçlendirilmesi için her türlü kadın hakları savunuculuğuna dayanan kuruluş felsefesine uygun şekilde, güçlerini birleştirerek bugün 10'uncu yılı kutlanan yolculuğun ilk adımını birlikte attı. 6 Eylül 2015 tarihinde, IMF Başkanı Christine Lagarde, ITC Başkanı Arancha González, UN Women Başkan yardımcısı Lakshmi Puri gibi lider kadınlar İstanbul'da buluşarak bu yeni G20 açılım grubunun, kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi yolundaki çalışmalara büyük katkı sunacağına inançlarını dile getirdiler.

ON YILDA ÖNE ÇIKAN BAŞARILAR

W20'nin kuruluş hedeflerinden biri olan kadınların iş gücüne katılım farkını 2025'e kadar yüzde 25 azaltma hedefi doğrultusunda ilerleme kaydedildi. ILO'nun 2024 'Women at Work in G20' raporuna göre, bu fark yaklaşık yüzde 19 oranında kapandı. Ayrıca, G20 ülkelerinde 100 milyon kadının iş gücüne katılımı hedefi de başarıyla yakalandı. Türkiye'de ise akademide kadın temsiliyeti artarak, YÖK verilerine göre kadın akademisyen oranı yüzde 47'ye, yükseköğretimde kadın öğrenci oranı ise yüzde 53'e ulaştı.

GELECEK VİZYONU

W20, önümüzdeki on yıllık süreçte de 'Değişime herkes için öncülük eden kadınlar' misyonuyla çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor. W20'nin gündeminde 'Kadın Girişimciliği ve Finansal Kapsayıcılık', 'İklim Adaleti', 'Bakım Ekonomisi', 'Dijitalleşme' ve 'Yapay Zeka' gibi başlıklar öne çıkıyor. W20, kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki varlığını güçlendirmek için G20 ülkelerinde politika önerilerini sunmaya devam edecek.