Witold Sobkow: "Türkiye, Uzun Süredir Stratejik Ortağımız. NATO'da Kilit Öneme Sahip Bir Müttefik"

Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Polonya Büyükelçiliği, Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Dış Politika Enstitüsü tarafından düzenlenen “Ukrayna’ya Karşı Rus Savaşı” konulu panelde; “Desteğiniz sayesinde kazanacağız. Buna inanıyorum” dedi. Polonya Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Witold Sobkow ise “Türkiye, Rusya ile karşı karşıya gelmekten kaçınırken, Ukrayna'nın yenilmemesine yardımcı olacak bir yol buldu. Bu ise Türkiye'nin Ukrayna'ya yardım etmek için verimli arabuluculuk çabalarına girmesini sağlamıştır. Türkiye ve Polonya stratejik ortaklardır. Türkiye, uzun süredir stratejik ortağımız ve aynı zamanda NATO'da kilit öneme sahip bir ortak ve müttefik” diye konuştu.

MELİS YILDIRIM

Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Polonya Büyükelçiliği, Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Dış Politika Enstitüsü tarafından düzenlenen " Ukrayna'ya Karşı Rus Savaşı" konulu panelde; "Desteğiniz sayesinde kazanacağız. Buna inanıyorum" dedi. Polonya Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Witold Sobkow ise " Türkiye, Rusya ile karşı karşıya gelmekten kaçınırken, Ukrayna'nın yenilmemesine yardımcı olacak bir yol buldu. Bu ise Türkiye'nin Ukrayna'ya yardım etmek için verimli arabuluculuk çabalarına girmesini sağlamıştır. Türkiye ve Polonya stratejik ortaklardır. Türkiye, uzun süredir stratejik ortağımız ve aynı zamanda NATO'da kilit öneme sahip bir ortak ve müttefik" diye konuştu.

Polonya Büyükelçiliği, Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Dış Politika Enstitüsü, dün Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde "Rusya'nın Ukrayna'ya Karşı Rus Savaşı" konulu bir panel düzenledi. Pek çok yabancı misyon temsilcisinin katıldığı panelde, Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Pavel Vacek, Polonya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Radoslaw Sadowski, Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Polonya Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Witold Sobkow ve Dış Politika Enstitüsü Başkanı Hüseyin Bağcı açış konuşmalarını yaptı.

Büyükelçi Vacek, konuşmasında katılımcılara teşekkür ederken; Polonya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Sadowski, "Ankara Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Dış Politika Enstitüsü'ndeki partnerlerimize teşekkür ederiz. Ayrıca Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan temsilcileri ve Paris, Brüksel, Stockholm, Prag ve Kiev'den dostlarımızı ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Dış Politikalar Enstitüsü Başkanı Bağcı ise iç ve dış politikada olup bitenler hakkında Türk ve uluslararası kamuoyunu bilgilendirmek için etkinliklerine devam edeceklerini belirtti.

BODNAR: DESTEĞİNİZ SAYESİNDE KAZANACAĞIZ

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar ise, Ukrayna'ya verilen destekleri hissettiklerini söyleyerek "Bu sayede hayatta kalıyoruz ve sadece hayatta kalmakla kalmıyor, aynı zamanda düşmanı da alt ediyoruz" diye konuştu. Esir değişimi kapsamında Türkiye'de kalan Azov taburu askerlerinin aileleriyle bir araya geldikleri ana ağlayarak tanık olduğunu söyleyen Bodnar, "Bu an, gelecek için, aileler için, hayatlar için savaşmaya değer olduğunu gösteriyor. Desteğiniz sayesinde kazanacağız. Buna inanıyorum" dedi.

SOBKOW: YENİ YAPTIRIM PAKETLERİ AÇIKLAMALIYIZ

Polonya Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Sobkow ise konuşmasında Ukrayna'ya ağır silahlar, ekipman ve mühimmat gönderiminin devam etmesi gerektiğini vurguladı. Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların hayata geçirilmesi gerektiğine değinen Sobkow, "Rusya'yı modern teknolojilerden, bilgi teknolojileri hizmetlerinden çıkararak, Rus enerji kaynaklarından vazgeçerek yeni yaptırım paketleri açıklamaya devam etmeliyiz" dedi. Sobkow yaptırımlar konusunda "Kişilere, şirketlere, örneğin silah dağıtımı konusunda bireysel yaptırımlar üzerinde çalışmalı ve vize sınırlamalarını güçlendirmeliyiz" açıklamasında bulundu.

Ukrayna'nın AB ve NATO ile yakınlaşmasına ivme kazandırılması gerektiğini belirten Sobkow, Ukrayna'nın yeniden inşası ve toparlanma sürecinin de ele alınması gerektiğini söyledi. Sobkow, "Rusya hedeflerine ulaşamadı. Rusya, Kiev'de Rusya vekili bir hükümeti kuramadı" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, NATO'DA KİLİT ÖNEME SAHİP BİR ORTAK"

Sobkow, Türkiye'nin arabuluculuk, esirlerin serbest bırakılması ve tahıl koridoru gibi konulardaki girişimlerinin somut adımlarla sonuçlandığını söyledi. Sobkow, devamında şunları kaydetti:

"Türkiye, Rusya ile karşı karşıya gelmekten kaçınırken, Ukrayna'nın yenilmemesine yardımcı olacak bir yol buldu. Bu ise Türkiye'nin Ukrayna'ya yardım etmek için verimli arabuluculuk çabalarına girmesini sağlamıştır. Türkiye ve Polonya stratejik ortaklardır. Türkiye, uzun süredir stratejik ortağımız ve aynı zamanda NATO'da kilit öneme sahip bir ortak ve müttefik" dedi.

Açış konuşmalarının ardından panellere geçildi. Basına kapalı yapılan sunumların ilki Bağcı moderatörlüğünde yapıldı. İlk panelde Türkiye'nin Meksiko Büyükelçisi Timur Söylemez, Fransa Cumhurbaşkanı Danışmanı Isabelle Dumont ve Wojciech Kononczuk söz aldı.

"Uzun süreli sonuçlar ve Ukrayna'nın toparlanması" konulu ikinci panel ise emekli Büyükelçi Hüseyin Diriöz moderatörlüğünde yapıldı. Panelde Luc Pierre Devigne, Andreas von Beckerath, Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Analiz ve Planlama Direktörü Jan Snaidauf ve George C. Marshall Avrupa Güvenlik Araştırmaları Merkezi'nden Graeme P. Herd konuşmacı olarak yer aldı.