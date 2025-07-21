Wipha Tayfunu Hong Kong'u Vurdu

Wipha Tayfunu Hong Kong'u Vurdu
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Çin'de etkili olan Wipha Tayfunu, Hong Kong'da şiddetli hava koşullarına neden oldu. Gözlemevi, saatte 118 km hızında rüzgarlar bekliyor ve yüzlerce uçuş iptal edildi.

HONG KONG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de etkili olan Wipha Tayfunu, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden geçerek şiddetli hava koşullarına ve kent çapında aksaklıklara yol açtı.

Hong Kong Gözlemevi, pazar günü yerel saatle 09.20'de en üst düzeyde uyarı yayımladı. Söz konusu uyarı, saatte 118 kilometre veya daha yüksek hızda rüzgarların beklendiği anlamına geliyor. Hong Kong Havalimanı İdaresi'nin açıklamasına göre ise yüzlerce uçuş iptal edildi veya yeniden planlandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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