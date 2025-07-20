Wipha Tayfunu Hong Kong'da T10 Fırtına Uyarısı Verildi

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Wipha Tayfunu nedeniyle Hong Kong'da en yüksek seviye olan T10 fırtına uyarısı yapıldı. Rüzgar hızının saatte 118 km'yi aşabileceği, liman ve hava trafiğinin durduğu, yüzlerce uçuşun iptal edildiği bildirildi. Yetkililer, su baskınlarına karşı uyararak sakinlerden evlerinde kalmalarını istedi.

Wipha Tayfunu nedeniyle Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde en yüksek seviye olan T10 fırtına uyarısı verildi.

Çin basınındaki haberlere göre Hong Kong Gözlemevi, rüzgar hızının saatte 118 kilometreyi aşabileceğini bildirdi.

Gözlemevi, Hong Kong'da en yüksek seviye olan T10 uyarısının en son 2023'te verildiğini açıkladı. Kentte liman ve hava trafiği durdurulurken yüzlerce uçuş iptal edildi, feribot seferleri askıya alındı.

Yetkililer, deniz seviyesinin yükselmesi ve şiddetli yağışlar sebebiyle su baskınlarına karşı uyarıda bulundu, kent sakinlerinden evlerinde kalmaları istendi.

Wipha Tayfunu'nun Hong Kong'un yanı sıra Çin ana karasında da etkili olması bekleniyor.

Çin Meteoroloji İdaresi, güneydeki Guangdong eyaletini etkisine alacağı öngörülen tayfun dolayısıyla 4 aşamalı uyarı sisteminin ikinci en yüksek seviyesi olan "turuncu alarm" ilan etti.

İdare, kıyı bölgelerinde toprak kaymaları ve sel riskine karşı hazırlık yapılması gerektiği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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