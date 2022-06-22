Windows 11'li Xiaomi Book S tanıtıldı!

Xiaomi, bugün düzenlediği etkinlikte Windows 11 işletim sistemini kullanan ilk ARM tabanlı Qualcomm işlemcili tabletini tanıttı. 2'si bir arada kullanım imkanı sunan cihaz, Microsoft Surface Pro'ya direkt olarak rakip olacak gibi gözüküyor. İşte Xiaomi Book S özellikleri ve fiyatı…

Xiaomi Book S özellikleri ve fiyatı!

Xiaomi Book S özellikleri ve fiyatı itibariyle rekabetçi bir şekilde pazara giriş yaptı. 699 Euro'luk fiyat etiketiyle Avrupa'da satışa sunulacak cihazı eğer klavye ile birlikte alarak laptop formatında kullanmak istiyorsanız 100 Euro daha ödemeniz gerekiyor.

Direkt rakibi olarak gösterdiğimiz Surface Pro serisi de 750 Euro'luk bir başlangıç fiyat etiketine sahip olduğunu söyleyelim. Tabii bu meblağ yapılan tercihler neticesinde 1.350 Euro'ya kadar çıkabiliyor. Ancak baz modellerin fiyatları oldukça yakın.

Uygun fiyatlı iPad bekleyenlere müjde!

Cihazın donanımsal özelliklerine baktığımızda ise ilk olarak 12.4 inç boylu bir ekrana sahip olduğunu söyleyelim. 2560×1600, yani 2K+ bir çözünürlük sunuyor. IPS LCD panel kullanan bu ekran, 500 nit parlaklık seviyesine kadar çıkabiliyor. AMOLED ekranlar ile kıyaslandığında oldukça düşük kalıyor olsa da Güneş altında gözle görülebilecek seviyenin üzerinde kabul edildiği için bunun bir eksi olduğunu söyleyemeyiz.

Buna ek olarak Book S, 8 GB RAM ve 256 GB ile 512 GB şeklinde 2 farklı depolama seçeneğine sahip. Fakat MicroSD hafıza kartı desteği sayesinde mevcut depolamayı yükseltmek mümkün. Ayrıca 5 Megapiksel özçekim, 13 Megapiksel de ana kamerası bulunuyor.

Tabii bu tabletin en çok dikkat çeken özelliğinin kullanmış olduğu ARM tabanlı Snapdragon 8cx Gen 2 işlemcisi olduğunu söyleyelim. Watt başına performans konusunda oldukça iddialı olan bu çip, Intel ve AMD rakiplerine göre yüzde 60'a varan daha düşük güç tüketimi sunuyor.

Bu sayede de tek şarjla 25 saate varan (birkaç gün) pil ömrü sunduğu ifade ediliyor. Fakat Book S, 4,920 mAh gibi nispeten küçük bir batarya kullandığı için 13 saate kadar pil ömrü sunuyor. Öte yandan 65W'lık hızlı şarj desteği sayesinde oldukça kısa sürede tam dolum yapabiliyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Shiftdelete / Güncel