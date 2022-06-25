Windows 11'li Xiaomi Book S, performans testinde!

Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Windows 11'li ilk ARM tabanlı Qualcomm işlemcili tableti Book S'i tanıttı. 2'si bir arada konseptiyle Microsoft Surface Pro'ya doğrudan rakip olması beklenen model, kısa süre önce performans testinde ortaya çıktı. İşte Xiaomi Book S, Geekbench puanı!

Xiaomi Book S, Geekbench puanı belli oldu

Xiaomi Book S, Geekbench'te ortaya çıktı. Tablet, tek çekirdekli testlerden 760, çok çekirdekli testlerden ise 3 bin 72 puan almayı başardı.

Tabletin en çok dikkat çeken özelliğinin kullandığı ARM tabanlı Snapdragon 8cx Gen 2 işlemcisi olduğunu söyleyelim. Watt başına performans konusunda oldukça iddialı olan bu çip, Intel ve AMD rakiplerine göre yüzde 60'a varan daha düşük güç tüketimi sunuyor. Aynı zamanda 7 nm mimariye sahip.

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Ürün; 12.4 inç boyutlarında bir panelle geliyor. 2560×1600 piksel, yani 2K+ bir çözünürlük sunuyor. IPS LCD panel, 500 nit parlaklık seviyelerine çıkabiliyor.

Tablette 8 GB RAM ve 256/512 GB opsiyonları mevcut. Ayrıca microSD kart desteğiyle depolamada artırıma gidebiliyorsunuz. Öte yandan 5 Megapiksel ön, 13 Megapiksel de arka kamerası var.

Xiaomi Book S'in iddialı olduğu alanlardan birisi de pil ömrü. Zira tek şarjla 25 saate varan kesintisiz kullanım sunacağını vadediyor. 65W hızlı şarj desteği sayesinde kısa süre içinde tam şarj oluyor. Son olarak, 699 Euro'luk fiyat etiketiyle Avrupa'da satılacağını belirtelim. Klavyesini de satın almak isterseniz 100 euro daha ödemeniz gerekecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Xiaomi Book S, beklentileri karşılayacak mı? Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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