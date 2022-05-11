Windows 11 için çok önemli bir güncelleme yayınlandı

Geçtiğimiz günlerde, Windows 11 sürüm 22H2 ile birlikte işletim sisteminin kurulumunu tamamlamak için Microsoft hesabı zorunluluğu getirileceği ortaya çıktı. Bu kararıyla eleştirilerin odağına yerleşen teknoloji devi, şimdi de kritik hataları düzelten bir güncellemeyi kullanıma sundu.

Windows 11 için yayınlanan KB5013943 numaralı güncellemeyle, kullanıcı bilgilerinin tehlikeye girmesine yol açan bazı güvenlik sorunları giderildi. Bilgisayarı Güvenli Modda başlattıktan sonra ekranın beklendiği gibi çalışmamasına neden olan bir hata da çözüme kavuşturuldu. İşte KB5013943 güncellemesinin detayları!

Bu arada Microsoft'tan Windows 11 için sinir bozan yenilik

Windows 11, uygulamaların açılmama sorununu düzeltti

Windows 11'de .NET Framework 3.5 tabanlı bazı uygulamaların tamamen veya kısmen açılmadığını aktarmıştık.

Şirket daha önce kullanıcılara, KB5012643 numaralı güncellemeyi kaldırarak veya .NET Framework 3.5'i yeniden başlatarak bu sorunu geçici olarak düzeltebileceklerini söylemişti. Kalıcı bir çözüm üzerinde çalıştığını da açıklamıştı ve nihayet beklenen o düzeltme geldi.

Microsoft, KB5013943 güncellemesiyle birlikte .NET Framework 3.5'e ihtiyaç duyan uygulamalarda soruna yol açabilecek veya açılmasını engelleyecek problemleri giderdiğini duyurdu. Etkilenen uygulamalar, Windows Communication Foundation (WCF) ve Windows Workflow (WWF) gibi isteğe bağlı bileşenlerini kullanıyor.

Güncellemeyi Microsoft Update Catalog'dan indirebilirsiniz. Aynı zamanda bilgisayarınızın ayarlarına girip Windows Update >Güncelleştirmeleri Denetle'ye basarak da yükleyebilirsiniz. "2022-x64 tabanlı Sistemler için Windows 11 05 Toplu Güncelleştirmesi (KB5013943)" ismiyle güncelleme sayfasında gözükecektir.

Sorunlu güncelleme kaldırılabiliyor

Eğer güncelledikten sonra başka bir sorun yaşarsanız, kaldırabilirsiniz. Bunun için Windows Update'deki "Güncelleştirme geçmişi" bölümüne girin ve "Güncelleştirmeleri kaldır" seçeneğine tıklayın. Ardından açılan ekranda KB5013943'ü veya kaldırmak istediğiniz güncellemeyi bulun ve "Kaldır" butonuna basın.

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