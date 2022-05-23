WIN EURASIA 5G Arena Lansmanı ve imza töreni yapıldı - Haberler

Vodafone Business ana sponsorluğunda, Hannover Fairs Turkey, Nokia ve MEXT iş birliğiyle WIN EURASIA'da kurulumu yapılacak "5g Özelleştirilmiş Mobil Şebeke" (MPN) teknolojisi için imza töreni düzenlendi.

MESS Teknoloji Merkezi MEXT'te düzenlenen törene, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Annika Klar, Nokia Türkiye Genel Müdürü Özgür Deniz Erzincan, MESS Teknoloji Merkezi Grup Direktörü Efe Erdem ve diğer yetkililer katıldı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Kestioğlu, yaptığı konuşmada, dünya çapında 5G teknolojisinin gelişiminde kritik rol oynayan gruplarının, İngiltere, İspanya, Almanya ve İtalya gibi 10'u aşkın ülkede 5G şebekesini devreye aldığını söyledi.

Kestioğlu, Vodafone olarak Türkiye'ye çok daha yüksek hız ve kapasiteyle veri transferi imkanı sunacak 5G teknolojisini müşterilerine sunmak üzere hazırlıklara devam ettiklerini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"5G konusundaki global bilgi birikimimiz ile platform desteği ve modül tedariki alanlarında öncü rol üstleniyoruz. Sanayide dönüşümde 5G nerede olacak dediğimizde insanların ve nesnelerin birbirlerine bağlanmasına olanak sağlayan, işletme kullanımına özel sunulan bir şebeke olan Özelleştirilmiş Mobil Şebeke hizmetimiz devreye giriyor. MESS'in dünyanın en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi olan MEXT'te Türkiye'nin ilk 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke kurulumunu tamamlayarak MEXT'in 5G sağlayıcısı olduk. MEXT çatısı altında tüm Türk sanayisine sunulan ve Türkiye'nin uçtan uca entegre ilk dijital üretim tesisi olan Dijital Fabrika, kurulumu tamamlanan 5G MPN ile garantilenmiş bant genişliği, düşük gecikme ve hızlı veri akışıyla, üretimin dijital geleceği adına yeni bir dönem başlattı."

Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Klar da imzalarla kablosuz geleceğe giden yola çıktıklarını belirterek, "Tüm dünya 5G'yi ve yaşamımıza getirdiği yenilikleri konuşuyor, paylaşıyor. Henüz 5G iletişim teknolojisiyle tanışmayan Türkiye endüstrisi ve sanayisi de ilk kez halka açık bir etkinlikte bu teknolojiyi yakından tanıma olanağını WIN EURASIA 2022 Fuarı'nda bulacak." diye konuştu.

Klar, "Vodafone Business Ana Sponsorluğu, Nokia Çözüm Partnerliği, MEXT ve Deutsche Messe iş birliğiyle hedeflenen, 5G alanında özellikle farklı endüstrilerin dönüşümüne katkı sağlayacak çözümlerin hayata geçmesi için ortak çalışmaları yürütmek, imalat sanayisini teşvik etmek ve sektöre katma değer kazandırmaktır. 5G Arena'da ziyaretçileri bekleyen en büyük fırsat ise 29 firma ile yaptığımız iş birliği sonucunda fabrikaların en çok ihtiyaç duyduğu 5G kullanım örneklerini deneyimlemek olacak. Böylelikle WIN EURASIA 2022, 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke teknolojisini fuar alanında kullanıma sunan Türkiye'deki ilk endüstri fuarı olacak." değerlendirmesini yaptı.

"Dijital Fabrika'daki endüstriyel uygulamalarda yüksek hızlara ulaşmayı başardık"

Nokia Türkiye Genel Müdürü Erzincan, "Türkiye İçin Örnek Olma' stratejimizin önemli ayaklarından birisi olarak, Türkiye'de 5G destekli endüstriyel teknoloji ekosisteminin güçlendirilmesine ve Türkiye sanayisinin 5G ile elde edebileceği kazanımlara ulaşması için teknoloji, bilgi birikimi, çözüm sağlama rolümüze yatırım yapmaya devam ediyoruz. Vodafone Business, MEXT ve Deutsche Messe ile WIN EURASIA 2022 fuarı 5G Arena iş birliğimiz ve teknoloji sağlayıcı ve sistem bütünleştirici olarak katkımız bu yatırımların bir sonucudur. Gelecek dönemde de bizimle aynı misyonu paylaşan tüm paydaşlarla iş birliğimiz artarak devam edecektir." şeklinde konuştu.

MESS Teknoloji Merkezi Grup Direktörü Erdem de Dijital Fabrika'daki endüstriyel uygulamalarda yüksek hızlara ulaşmayı ve gecikme sürelerini çok düşük seviyelere indirmeyi başardıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Sanayimize katma değer yaratacak araştırma ve geliştirme çalışmalarına ortam sağlamanın gururunu yaşıyoruz. 5G ile fabrikalarda montaj sürelerinde yüzde 50'ye, hataların tespitinde yüzde 90'a varan iyileşmeler sağlanabiliyor. Ayrıca daha verimli 5G ağına geçişin önümüzdeki 10 yıl içinde mobil ağlardan kaynaklanan karbon emisyonlarını yüzde 50 azaltacağı öngörülüyor. İmalat sanayimizin ikiz dönüşüm yolculuğunda 5G teknolojilerini benimsemesi ve uygulaması ile verimlilikte ve üretkenlikte çok ciddi kazanımları olacak. Bu bilinçle, bugün 5G ve ötesindeki teknolojiler ile imalat sanayimizin dönüşümüne öncülük etmek için iş birliğimizin temellerini atıyoruz."

Konuşmaların ardından, tören, imzaların atılmasıyla sona erdi. Daha sonra basın mensuplarına Dijital Fabrika gezdirildi.