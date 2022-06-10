Wimbledon Rekor Düzeyde Para Ödülü Açıkladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Wimbledon Rekor Düzeyde Para Ödülü Açıkladı

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Wimbledon Rekor Düzeyde Para Ödülü Açıkladı

LONDRA, 9 Haziran (Xinhua) -- All England Lawn Tennis Club (AELTC) Perşembe günü yaptığı açıklamayla 2022 Wimbledon Tenis Turnuvası'nda dağıtılacak toplam para ödülünün rekor düzeyde 40,35 milyon sterlin olacağını duyurdu.

Bu ödül tutarı, 2021 yılına göre yüzde 11,1'lik ve 2019 yılındaki en son tam kapasite şampiyonaya göre yüzde 5,4'lük artış anlamına geliyor.

Bu yıl çim kort Grand Slam turnuvasında tek erkekler ve tek kadınlar kategorilerini kazananlar 2 milyon sterlin alacaklar. Bu rakam geçen yıla göre yüzde 17,6'lık artış anlamına gelse de 2019'daki 2,35 milyon sterlinlik ödülden daha az.

AELTC, 2022 yılındaki para ödülü dağıtımının, turnuvanın ilk turlarındaki oyuncuları desteklemeye verdiği önemi sürdürdüğünü vurguladı.

Bu yüzden eleme maçları para ödülü fonunda 2021 yılına göre yüzde 26'lık artış yapıldı; buna göre ilk turda mücadele eden ana kura tek oyuncular, 2021 yılına göre yüzde 4,2'lik ve 2019 yılına göre yüzde 11,1'lik artışla 50.000 sterlin için oynayacak.

Bu yıl Wimbledon, 27 Haziran ile 10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. AELTC, Rus ve Belaruslu oyuncuların bu yılın turnuvasına katılmasını yasaklamaya karar verdiği için hem ATP hem de WTA, turnuvaya sıralama puanı vermeyeceğini duyurdu.

Xinhua / Güncel

Wimbledon Sterlin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title