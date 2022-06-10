Wimbledon Rekor Düzeyde Para Ödülü Açıkladı - Haberler

Bu ödül tutarı, 2021 yılına göre yüzde 11,1'lik ve 2019 yılındaki en son tam kapasite şampiyonaya göre yüzde 5,4'lük artış anlamına geliyor.

Bu yıl çim kort Grand Slam turnuvasında tek erkekler ve tek kadınlar kategorilerini kazananlar 2 milyon sterlin alacaklar. Bu rakam geçen yıla göre yüzde 17,6'lık artış anlamına gelse de 2019'daki 2,35 milyon sterlinlik ödülden daha az.

AELTC, 2022 yılındaki para ödülü dağıtımının, turnuvanın ilk turlarındaki oyuncuları desteklemeye verdiği önemi sürdürdüğünü vurguladı.

Bu yüzden eleme maçları para ödülü fonunda 2021 yılına göre yüzde 26'lık artış yapıldı; buna göre ilk turda mücadele eden ana kura tek oyuncular, 2021 yılına göre yüzde 4,2'lik ve 2019 yılına göre yüzde 11,1'lik artışla 50.000 sterlin için oynayacak.

Bu yıl Wimbledon, 27 Haziran ile 10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. AELTC, Rus ve Belaruslu oyuncuların bu yılın turnuvasına katılmasını yasaklamaya karar verdiği için hem ATP hem de WTA, turnuvaya sıralama puanı vermeyeceğini duyurdu.

Xinhua / Güncel