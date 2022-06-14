WILTSHIRE - İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda'ya götürmek için park halinde duran uçak Doğu Afrika ülkesine ilk göçmenleri götürmek için MOD Boscombe Down'da park halinde duran uçak WILTSHIRE - İngiltere'de mahkemenin göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya göndermesiyle aldığı kararın ardından, bazı göçmenlerin doğu Afrika ülkesine gönderilmesi için Wiltshire kentinde hazırlıklar... Doğu Afrika ülkesine ilk göçmenleri götürmek için MOD Boscombe Down'da park halinde duran uçak WILTSHIRE - İngiltere'de mahkemenin göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya göndermesiyle aldığı kararın ardından, bazı göçmenlerin doğu Afrika ülkesine gönderilmesi için Wiltshire kentinde hazırlıklar devam etti. AA / Vudi Xhymshiti - Güncel England Afrika Güncel Haberler

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