William Goodge, Avustralya'yı 35 Günde Koşarak Dünya Rekoru Kırdı

İngiliz dayanıklılık sporcusu William Goodge, Avustralya'yı 35 günde batı-doğu ekseninde en hızlı koşan kişi olarak dünya rekoru kırdı.

BBC'nin haberine göre Goodge, 15 Nisan'da Batı Avustralya'nın başkenti Perth kentindeki Cottesloe plajından 3 bin 800 kilometrelik koşusuna başladı.

Her gün yaklaşık 2,5 maratona eş değer olarak, yaklaşık 100 kilometre mesafe kateden Goodge, bu sürede mental sorunlar yaşadı.

Uzun mesafe koşusunda Goodge, kemik ağrıları kaynaklı uyku bölünmeleri nedeniyle halüsinasyonlar gördü, ayak tırnakları düştü.

Goodge 19 Mayıs'ta ülkenin doğusundaki Yeni Güney Galler eyaletinin başkenti Sydney kentindeki ünlü Bondi plajına ulaşarak koşusunu başarıyla tamamladı.

Böylelikle 31 yaşındaki İngiliz sporcu Goodge, 35 günde Avustralya'yı en kısa sürede enlemesine koşarak dünya rekorunun sahibi oldu.

Ülkeye özgü hayvanlar, kırsal bölgeler

Bitiş çizgisini geçtikten sonra Sydney Morning Herald'a konuşan Goodge, uzun mesafe koşuyu "bitmeyen kabus" olarak niteledi.

Goodge, "İlk 9 gün son derece zordu. Vücudunuza ve zihninize direneceğinizi ve üstesinden geleceğinizi söylemelisiniz." dedi.

Koşu sırasında ülkeye özgü hayvanları gördüğünü belirten Goodge, ülkenin kırsal bölgelerini gözlemleme fırsatı bulduğunu söyledi.

Goodge, annesinin 2018'de kanserden öldüğünü ifade ederek "Çoğu zaman yanımda olduğunu, bana nasıl destek olduğunu hissettim." diye konuştu.

Aslen İngiltere'nin Bedfordshire bölgesinden olan Goodge, koşusu boyunca kanser yardım kuruluşları için para topladığını belirtti.

Önceki rekorlar 39 ve 47 gün

Avustralya'yı 2023'te baştan sona 39 günde koşabilen Chris Turnbull, 2022'de Nedd Brockmann ise 47 günde koşabilmişti.

Ultra dayanıklılık sporcusu Goodge, Los Angeles-New York arasını 55 günde katederek "ABD'yi en hızlı geçen İngiliz" ünvanına da sahip.