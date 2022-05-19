WhatsApp üzerinden reklam verme özelliği geldi! Ama düşündüğünüz gibi değil - Haberler

Anlık mesajlaşma uygulamasının iş odaklı sürümü WhatsApp Business üzerinden reklam verme özelliği geldi. Kullanıcılar, yeni özellik sayesinde Facebook kitlesine de pratik yoldan reklam yayınlayacak. Peki bu özellik ne işe yarayacak ve detayları neler? Habere hep birlikte göz atalım.

WhatsApp Business yeniliklere doymuyor!

Yeni özellik sayesinde artık anlık haberleşme uygulamasının iş odaklı sürümü WhatsApp Business'tan Facebook'a reklam vermek mümkün olacak. Facebook'tan reklam verme özelliği aslında Meta Business'ta zaten yer alıyor. Yeni özellik sayesinde müşteriler sadece Facebook üzerinden satıcıyla direkt WhatsApp sohbeti başlatacak.

WhatsApp Premium geliyor! İşte detaylar

Yeni fonksiyonun reklam veren satıcıların kazançlarını artırması bekleniyor. WhatsApp Business, geçtiğimiz günlerde de kullanıcılarının profil fotoğrafı eklemesine izin vermeye başlamıştı.

Popüler haberleşme uygulaması, yine işletmeler için olacak WhatsApp Premium özelliğini test etmeye başladı. İşletmeler, WhatsApp Premium sayesinde 10 cihaza kadar çoklu kullanım desteği sunacak. Ek olarak da işletme bağlantılarının özel bir link olmasına izin verecek. Bu sayede WhatsApp bağlantıları akılda kalıcı hale gelecek.

WhatsApp Business üzerinden reklam vermek isterseniz şu adımları izlemek yeterli:

WhatsApp Business

Ayarlar

Facebook'ta Reklam Yayınla

WhatsApp'ın son zamanlarda özellikle de iş alanında ön plana çıkan özellikleri test etmeye ve getirmeye başladı. Bu alanda yaptığı yenilikler, şirketin bir diğer platformları olan Facebook ve Instagram'ı da dolaylı ya da doğrudan etkiliyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? WhatsApp Business üzerinden Facebook'a reklam verme özelliği işinize yarayacak mı? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

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