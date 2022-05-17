WhatsApp'tan 'Millete laf anlatamam' diyenlere nefes aldıracak özellik

WhatsApp, son zamanlarda sürekli yaptığı yeniliklerle ses getiren bir platform haline geldi. Geçtiğimiz günlerde uygulamaya eklediği emojiler özelliğiyle, mesajlara kahkaha ve kalp gibi tepkiler verilebilmesini sağlamıştı.

Popüler mesajlaşma platformu, geçtiğimiz haftalarda duyurulan Topluluklar özelliği üzerinde de çalışmalarını sürdürürken; şimdi de gruplara gelecek önemli bir yenilik ortaya çıktı. Bilindiği üzere WhatsApp'ta bir gruptan ayrıldığınız zaman tüm katılımcılar bunu görebiliyor ancak yakında bu durum değişecek.

WhatsApp gruplarında "sessizce ayrıl" dönemi

WABetaInfo, WhatsApp gruplarının çalışma şeklinin değişeceğini açıkladı. Kaynağa göre yakında bir gruptan çıktığınızda bunu yalnızca siz ve yöneticiler görebilecek. Eskiden olduğu gibi sohbet ekranında "….. kişisi ayrıldı" şeklinde bir mesaj yazmayacak. Böylelikle katılımcılar çıktığınızı fark edene kadar bilmeyecekler.

WhatsApp'ın yeni özelliği, sohbet kargaşasına son verecek

Özellik hala geliştirme aşamasında olduğundan, WhatsApp'ın Android veya iOS uygulamalarında henüz kullanıma sunulmadı. Bununla birlikte WABetaInfo, WhatsApp'ın masaüstü programından aldığı ekran görüntüsünü paylaşarak nasıl çalışacağı hakkında fikir edinmemizi sağladı.

WhatsApp, gruplara ek olarak durum özelliğinde de iyileştirmeler yapıyor. Bunların başında ise önizleme desteği geliyor. Durum bölümünde paylaşılan linklerde önizleme gözükmemesi sıkça dile getirilen dezavantajlardan biriydi. Şirket tepkiler üzerine harekete geçti, yakında bu açığı da kapatacak.

Daha önce sadece metin formatında gözüken bağlantı paylaşımları, yeni güncellemeden sonra söz konusu internet sitesinin önizlemesini de içerecek. Böylelikle kullanıcılar URL'ye tıklamadan önce içeriğinde ne olup bittiğini görebilecekler.

WhatsApp'ta yakında sohbetleri Kişiler, Kişilerde Kayıtlı Olmayanlar, Okunmamış ve Gruplar olmak üzere dört kategoride filtrelemek de mümkün olacak. Bu işlev sayesinde, özellikle yüzlerce sohbet içerisinden aradığını bulmakta zorlananlara kolaylık sağlanması hedefleniyor. Sohbet filtrelerinin de beta aşamasında olduğunu belirtelim.

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