WhatsApp'tan gizlilik takıntısı olanlar için yeni özellik

WhatsApp, sohbetlerin belirli bir süre içinde silinmesini sağlayan süreli mesajlar özelliğini geçen sene güncelleyerek 'varsayılan mesaj süresi' seçeneği sunmuştu. Kullanıcının tercihine bağlı olan bu özellik, sohbetlerin otomatik olarak süreli mesaj açıkken başlamasını sağlıyor.

Varsayılan mesaj süresi etkinleştirildiğinde yalnızca yeni sohbetleri etkiliyor. Süreli mesajın kapalı olduğu sohbetlerde ise manuel olarak aktif etmek gerekiyor. WhatsApp, Android için yayınladığı 2.22.11.11 numaralı beta sürümüyle mevcut sohbetlerde mesaj süresini aktif etmeyi kolaylaştıracak bir özellik test etmeye başladı.

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WhatsApp, 'varsayılan mesaj süresi'nin kapsamını genişletti

WhatsApp'a gelecek yenilikleri açığa çıkaran WABetaInfo'ya göre, yakında birden fazla sohbet süreli mesaja dönüştürülebilecek. Gizlilik ayarlarına eklenecek olan özellik kullanıma sunulduğunda, konuşma geçmişinizdeki sohbetleri toplu olarak seçip aynı anda hepsi için mesaj süresi belirleyebileceksiniz.

Süreli mesajlar ile bir sohbette gönderilen mesajlar 24 saat, 7 gün veya 90 gün sonra kaybolacak şekilde ayarlanabiliyor. Geçtiğimiz günlerde WhatsApp'ın, bir mesajın kaybolma süresini iptal etmeyi sağlayan "Bu mesajı sakla" özelliği geliştirdiği ortaya çıkmıştı. Ancak geliştirme aşamasında olduğundan henüz kullanıma açılmadı.

WhatsApp'ın geliştirdiği bir özellik, ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra yayınlanıyor. Sizler de Android cihazınıza Google Play Store üzerinden uygulamanın beta sürümünü yükleyerek yenilikleri önceden deneyimleyebilirsiniz. WhatsApp, iOS'ta yeni beta üyeleri kabul etmediğinden iPhone kullanıcıları ne yazık ki bu imkana sahip değil.

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