WhatsApp, mesajlar için pratik bir özellik daha getiriyor! - Haberler

Anlık haberleşme uygulaması WhatsApp, mesajlaşmalarda kolaylık sağlayacak pratik bir özelliği daha test etmeye başladı. Son olarak Instagram'da bulunan mesajlara emojiler ile cevap verme özelliğini getiren platform, test aşamasında olan yeni fonksiyon sayesinde mesajlara daha hızlı ve kolay yanıt vereceğiz. Peki, test aşamasında olan hızlı cevap ver butonu WhatsApp uygulamasında nasıl çalışacak? Haberin ayrıntılarına hep birlikte göz atalım.

WhatsApp'ın yeni özelliği, sohbet kargaşasına son verecek

WhatsApp hızlı cevap butonu, kolaylık sağlayacak!

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarının mesajlarda daha kolay cevap verebilmesi için hızlı cevap butonunu test etmeye başladı. WABetaInfo'da ortaya çıkan fonksiyon, şimdilik sadece masaüstü sürümde test ediliyor. Yeni gelen emoji sembolünün sol yanında yer alan geri dönüş butonu mesajı alıntılayarak yanıtlamayı sağlayacak. WhatsApp kullanıcıları, şu anda yanıt vermek için mesajları sağa kaydırarak devam ediyor.

Şimdilik yalnızca masaüstü sürümde test aşamasında olan özelliğin kararlı sürüme ne zaman geleceği belirsiz durumda. Fakat popüler haberleşme uygulamasının, kısa süre içerisinde bu yeni ve pratik özelliği akıllı telefonlardaki kararlı sürüme getirmesi bekleniyor.

Popüler mesajlaşma uygulaması, aynı zamanda ek olarak sohbetleri kısa sürede bulmayı sağlayacak sohbet filtreleme özelliği test etmeye başladı ve yasal isim kullanma zorunluluğunu getirdi. Fakat henüz Türkiye'de WhatsApp aracılığıyla para gönderme işlevi açılmadığından yasal isim zorunluluğu da ülkemize gelmedi.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? WhatsApp'ın test aşamasında olan hızlı cevap verme butonunu beğendiniz mi? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da belirtebilirsiniz.

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