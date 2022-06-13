WhatsApp'ın atası Google Talk'tan üzücü haber!

Yeterince ilgi görmemesi nedeniyle kapatılan Google ürünlerine bir yenisi daha eklendi. Teknoloji devi, 24 Ağustos 2005 yılında piyasaya sürdüğü "Google Talk" uygulamasını sonlandıracağını resmi olarak duyurdu.

WhatsApp, Telegram gibi uygulamalara benzer şekilde anlık mesajlaşma imkanı sunan Google Talk aslında 2015 yılında rafa kaldırılmış ve yerini Hangouts'a bırakmıştı. O tarihten beri platforma doğrudan erişmek de mümkün değildi. Ancak Pidgin ve Gajim gibi çeşitli üçüncü taraf hizmetler aracılığıyla kısmen kullanılabiliyordu.

Google Talk, 16 Haziran'da kapanıyor

Google resmi destek sayfasında paylaştığı açıklamada "Google Talk'u kullanımdan kaldırıyoruz. 2017'de duyurduğumuz üzere 16 Haziran 2022'de, üçüncü taraf uygulamalara (ör. Pidgin ve Gajim) yönelik desteğimizi sona erdireceğiz." ifadelerine yer verdi.

16 Haziran 2022'de veya sonrasında Google Talk'ta oturum açmaya çalışanlar, oturum açma hatasıyla karşılaşacak. Şirket kullanıcılara, olası sorunlardan etkilenmemeleri için Google Chat'e geçmeleri gerektiğini söyledi ve şunları ekledi:

"Kişilerinizle sohbet etmeye devam etmek için Google Chat'i kullanmanızı öneririz. Chat'in gelişmiş Alanlar özelliğiyle diğer kullanıcılarla daha kolay bir şekilde plan yapabilir, dosya paylaşabilir, dosyalar üzerinde ortak çalışabilir ve görev atayabilirsiniz. Gmail'de oluşturduğumuz güçlü kimlik avı korumaları ve erişilebilirlik özellikleri (ör. ekran okuyucu desteği) de edinirsiniz."

Google Chrome için kullanabileceğiniz olmazsa olmaz tarayıcı eklentileri

Açık XMPP protokolü üzerine kurulan Google Talk ile Yahoo! Mail ve Hotmail gibi e-posta servislerini kullanan kişilerle iletişim kurulabiliyordu. Ayrıca jabber.org protokolü üzerinden sesli konuşma imkanı da sunuyordu. Facebook Messenger ve WhatsApp gibi anlık mesajlaşma yazılımlarının yaygınlaşmasıyla kullanıcılar bu uygulamalara yöneldiler.

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