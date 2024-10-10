Üye Girişi
Haberler

WhatsApp ile 1,2 Milyar Lira Dolandırıcılık: 76 Şüpheli Gözaltında

WhatsApp ile 1,2 Milyar Lira Dolandırıcılık: 76 Şüpheli Gözaltında
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir merkezli 19 ilde WhatsApp üzerinden dolandırıcılık yapan 76 şüpheli yakalandı. Yapılan soruşturmalarda, dolandırıcıların yaklaşık 1,2 milyar TL'yi hedeflerine ulaştırarak kripto para borsalarına aktardıkları belirlendi.

NEVŞEHİR merkezli 19 ilde WhatsApp üzerinden ulaştıkları yaklaşık bin 500 kişinin 1,2 milyar TL'sini dolandıran 76 şüpheli, gözaltına alındı.

Nevşehir'de mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden dolandırıcıların hedefi olup, 'görev tamamlayarak para kazanacağı' vaadiyle kandırılarak, şüphelilerin banka hesabına 259 bin 800 TL gönderen vatandaşın şikayeti sonrası Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Mağdurlara WhatsApp üzerinden yabancı numara ile ulaşan şüphelilerin ülke genelinde yaklaşık bin 500 kişiyi aynı yöntemle dolandırdıkları, elde ettikleri 1,2 milyar TL'yi kripto para borsalarında soğuk cüzdanlara aktardıkları belirlendi.

16 AY SÜREN TAKİP

Yaklaşık 16 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında 'Projeli suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçu işledikleri gerekçesiyle Diyarbakır, Adana, Antalya, Ankara, Batman, Çorum, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Muğla, Ordu, Samsun, Şırnak, Van ve Yalova'da toplam 95 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

ÇETE LİDERİ BERBERMİŞ

Diyarbakır'da berberlik yaptığı belirlenen çete lideri M.D.Ş. ile 75 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde 3 tabanca ile 396 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri sürerken, 8 firarinin de yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber Ahmet KORKMAZER-Kamera NEVŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Dolandırıcılık Kripto Para Teknoloji Nevşehir Whatsapp Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Güncel Hukuk

Bakanlık, Köfteci Yusuf'u 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine ekledi

"Teknik hata" savunması kurtaramadı! Köfteci Yusuf, Bakanlık listesinde

 Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu

Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un sahibi sessizliğini bozdu

 13 gündür haber alınamayan Rojin'in başörtüsü bulundu

13 gündür aranan Rojin'le ilgili umutları azaltan gelişme
Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti

Karısını öldürüp intihar etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Can Bonomo ablası Funda Bonomo kim, neden intihar etti? Can Bonomo ablası intihar mı etti? Olay anı İNTİHAR VİDEOSU yayınlandı mı? Can Bonomo ablası öldü mü? Rojin başörtüsü, eşarbı nerede bulundu? Rojin bulundu mu? Rojin öldü mü, yaşıyor mu? Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçında ne oldu, maç neden yarıda kaldı? MasterChef eleme adayları kim? 10 Ekim Perşembe bugün kim potaya gitti? Ürdün Güney Kore maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Ürdün Güney Kore maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 9 Ekim Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 10 Ekim Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Edi Rama kim? Arnavutluk Başbakanı kimdir? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçları nereden izlenir? Siyah Kalp 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Siyah Kalp 6. bölüm fragmanı izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.