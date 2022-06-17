WhatsApp bombayı patlattı: Son görülme ve profil fotoğrafında yeni dönem

WhatsApp uygulamasında son görülme, profil fotoğrafı ve hakkında özelliği için birçok gizlilik ayarı mevcut. Örneğin "herkes" seçeneğini seçtiğinizde, adı üstünde bilgilerinizi tüm kullanıcılar görebiliyorken, "kişilerim"i seçtiğinizde ise yalnızca rehberinizde kayıtlı olanlar görebiliyor.

Ancak bu ayarlar ne yazık ki yeterli değil. Zira son görülmenizi veya profil resminizi belirli kişilere açıp geri kalanlara kapatmak istiyor da olabilirsiniz. WhatsApp kullanıcılara şimdiye kadar böyle bir imkan sunmuyordu. Geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulan yeni güncellemeyle birlikte beklenen özellik nihayet geldi.

WhatsApp artık son görülmeyi seçili kişilere kapatmaya izin veriyor

WhatsApp uygulamasına "Şunlar Hariç Kişilerim…" seçeneği eklendi. Bu özellik sayesinde son görülmenizi, profil fotoğrafınız ve hakkında bilgisini belirli kişilerden gizleyebileceksiniz. Eskiden olduğu gibi illa herkese veya tüm kişilerinize göstermek zorunda kalmayacaksınız.

?? To further protect your privacy online, we're rolling out new options to your privacy control settings ?? Now you can select who from your contact list can see your Profile Photo, About, and Last Seen status. For more information follow this link: https://t.co/UGMCx2n70h — WhatsApp (@WhatsApp) June 15, 2022

Konuyla alakalı resmi açıklama da geldi. WhatsApp, paylaştığı bir tweette "Çevrim içi gizliliğinizi daha da korumak için, gizlilik denetimi ayarlarınıza yeni seçenekler sunuyoruz. Artık kişi listenizden Profil Fotoğrafınızı, Hakkında ve Son Görülme durumunuzu kimlerin görebileceğini seçebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Android'den iOS'a WhatsApp taşımak artık mümkün!

Yeni özelliğe WhatsApp'ı açıp Ayarlar >Gizlilik bölümüne giderek erişebilirsiniz. Son görülme durumunuzu gizlediğiniz kişilerin WhatsApp uygulamasına en son ne zaman girmiş olduklarını göremeyeceğinizi belirtmekte de fayda var. Ancak aynı durum profil fotoğrafı ve hakkında bilgisi için geçerli değil.

Android'den iOS'a sohbet taşımak mümkün

WhatsApp kullanıcı gizliliğini artırmaya devam ederken, uzun zamandır beklenen bir özelliği: Android'den iOS'a sohbet taşıma desteğini de hayata geçirdi. Artık Apple'ın "iOS'a Taşı" uygulamasını kullanarak, herhangi bir kablo bağlantısına ihtiyaç duymadan Android telefonunuzdaki WhatsApp verilerinizi iPhone'a aktarabilirsiniz.

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