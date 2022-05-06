WhatsApp açıkladı: Gruplarda yeni dönem başlıyor!

2022 itibariyle dünya çapında 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunan WhatsApp, yeni özelliklerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Son olarak platform, kısa süre önce kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye çıkaracak yeni özelliklerini resmen duyurdu.

Eski WhatsApp yöneticisinden Facebook itirafı: Böyle olacağını bilmiyorduk

WhatsApp yeni özelliklerini duyurdu

Bilindiği üzere WhatsApp, son zamanlarda aynı hesabı iki farklı telefonda kullanabilme, medyaları manuel olarak kaydetme, grup yöneticilerinin mesajları silebilmesi ve emojilerle tepki verme gibi birçok işlevi test ediyordu.

Platform, bir süredir test edilen özelliklerden bazılarının kullanıma açıldığını duyurdu. Buna göre; gruplara eklenebilecek maksimum kişi sayısı 512'ye çıkarıldı. Bu özelliğin aşamalı olarak kullanıma sunulacağını da belirtelim.

Emojilerle tepki verme özelliği de son sürümle birlikte artık kullanılabilir durumda. Emojilerin eğlenceli, hızlı ve aynı zamanda gruplardaki aşırı yükü azalttığını söyleyen WhatsApp, ilk etapta sınırlı olan emoji sayısının ilerleyen dönemlerde artırılacağını ifade etti.

Kullanıcıların en çok şikayet ettiği konulardan biri de 100 MB'lık dosya paylaşım limitiydi. WhatsApp, bu sınırın an itibariyle 2 GB'a çıkarıldığını duyurdu. Bu değişikliğin özellikle küçük işletmeler ve okul grupları için kullanışlı olacağını dile getiren platform, bundan böyle yükleme ve indirme işlemi sırasında aktarma işleminin ne kadar süreceğini bir sayaç yardımıyla kullanıcılara gösterecek. Bunun dışında büyük boyutlu dosyalar için mobil veriden çok Wi-Fi kullanılması da önerildi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? WhatsApp'ın duyurusunu yaptığı yeni özellikleri beğendiniz mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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