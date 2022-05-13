WhatsApp'a yasal isim zorunluluğu geliyor!

Anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, 2020 yılında Hindistan'da Payments (Ödemeler) desteğini kullanıma açtı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, birbirlerine doğrudan WhatsApp'ın mobil uygulaması üzerinden para gönderip alabiliyorlar.

Hindistan Ulusal Ödemeler Kurumu (NPCI) tarafından çevrimiçi ödeme işlemlerinde dolandırıcılığın önlenmesine ilişkin yapılan düzenlemeler kapsamında, WhatsApp artık Birleşik Ödemeler Arayüzü (UPI) sistemi kullanarak para alışverişi yapan kullanıcılara yasal isim belirleme zorunluluğu getirdiğini duyurdu.

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WhatsApp, UPI için yasal isim zorunluluğu getirdi

WhatsApp artık platformda UPI tabanlı ödemelerin yapılabilmesi için kullanıcılardan yasal adlarını isteyecek. Paranın gönderileceği kişinin de göreceği bu adın, banka hesabında kayıtlı olan bilgiyle aynı olması zorunlu olacak.

Şimdiye kadar, WhatsApp kullanıcıları gönderici adını 25 karaktere kadar, emoji içerebilecek şekilde kendileri belirleyebiliyordu.

Şirket yeni kararını şu ifadelerle duyurdu:

"WhatsApp'ta ödeme kullandığınızda, diğer UPI kullanıcıları yasal adınızı görebilir. Bu, banka hesabınızdaki adla aynıdır. Bu gereksinim, NPCI tarafından belirlenir ve UPI ödeme sistemi genelinde dolandırıcılığı azaltmak için yapılmıştır. WhatsApp, UPI aracılığıyla banka hesabınızı tanımlamak için hesabınızla ilişkili telefon numarasını kullanır. Banka hesabınızla ilişkilendirilen ad, paylaşılacak addır."

Türkiye'yi etkilemiyor

Tabii bu kararın Türkiye'deki kullanıcıları etkilemediğini de unutmamak gerekiyor. Çünkü WhatsApp ülkemizde para gönderip alma işlevini henüz kullanıma sunmadı. Dolayısıyla yasal isim kullanmayı gerektirecek bir durum da yok.

Kripto para da gönderilebiliyor

WhatsApp, Novi ile yaptığı ortaklık kapsamında, dolar endeksli Pax Dollars (USDP) kripto para birimi kullanarak para gönderip alma özelliğini Aralık ayında ABD'de test etmeye başladı. Uygulamadan sınırlı sayıda kullanıcı faydalanabilirken; Meta'nın Novi dijital cüzdanı tarafından da destekleniyor.

– Türkiye'de olsa WhatsApp ile para gönderir miydiniz? Görüşlerinizi yorumlarda veya SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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