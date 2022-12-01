Wfp Finansman Açığı Sebebiyle Sudan'a Gıda Yardımında Kesinti Yaptı

HARTUM, 1 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), fon yetersizliği sebebiyle Sudan'a yaptığı gıda yardımını azalttığını duyurdu.

WFP tarafından Çarşamba günü yapılan basın açıklamasında, Sudanlılara yapılan WFP yardımının azaltılmasının hayat kurtaran tedavileri etkilediği, yetersiz beslenme riskini ve ciddi şekilde yetersiz beslenen 1,7 milyon çocuğun yüzde 50'sinde potansiyel ölüm riskini artırdığı kaydedildi.

WFP, faaliyetlerini bu yılın sonuna kadar her zamanki gibi sürdürmek için yaklaşık 7 milyon ABD dolarına ihtiyacı olduğunu belirtti.

BM kurumu, fon eksikliği sonucu, okul beslenme programına dahil olan Sudanlı öğrencilerin yalnızca yaklaşık yüzde 6'sına hizmet verebildiğini ifade etti.

WFP, Haziran ayında Sudan'daki 15 milyon kişinin ya da bir başka deyişle ülke nüfusunun üçte birinin ciddi gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğu konusunda uyarmıştı.