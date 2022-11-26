Wfp, Etiyopya'nın Kuzeyindeki İnsani Yardım Operasyonlarını Hızlandırdı

ADDİS ABABA, 26 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Cuma günü yaptığı açıklamada, kısa süre önce imzalanan bir barış anlaşmasının ardından Etiyopya'nın Tigray bölgesine 2.

ADDİS ABABA, 26 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Cuma günü yaptığı açıklamada, kısa süre önce imzalanan bir barış anlaşmasının ardından Etiyopya'nın Tigray bölgesine 2.400 tonun üzerinde gıda, tıbbi malzeme, beslenme ürünleri ve diğer hayat kurtarıcı malzemeleri teslim ettiğini söyledi.

WFP, yeniden açılan dört karayolu koridorunu da kullanarak yeniden faaliyete geçtiği 15 Kasım'dan bu yana 96 kamyonun, Etiyopya'nın çatışmalardan etkilenen Tigray bölgesine, yaklaşık 170.000 kişiyi beslemeye yetecek 2.400 tonun üzerinde gıda ve 100.000 litre yakıt taşıdığını söyledi.

WFP, Birleşmiş Milletler İnsani Hava Servisi'nin Tigray'deki Shire Havaalanı'na yolcu ve insani yük taşımak için ilk kez uçuş rotasyonları yürüttüğünü bildirdi.

Ancak WFP, Tigray içindeki yardım teslimatlarının ihtiyaçları karşılamadığını ve WFP ve işbirliği yaptığı ortaklarının, savunmasız durumdaki 2,3 milyon kişiye gıda ve beslenme yardımı sağlamak için acilen bölgenin her yerine erişmesi gerektiğini belirtti.

WFP'nin hızlandırılmış insani yardım operasyonu, Etiyopya hükümeti ve Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin iki yıllık bir çatışmanın ardından bu ayın başlarında çatışmaların durdurulması konusunda resmen anlaşmaya varmasının ardından geldi.