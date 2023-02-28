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WFP, çatışmalar nedeniyle Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki uçuşları askıya aldı

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WFP, çatışmalar nedeniyle Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki uçuşları askıya aldı

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'nın (WFP), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki çatışmalar nedeniyle bu bölgeye uçuşları askıya aldığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'nın (WFP), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki çatışmalar nedeniyle bu bölgeye uçuşları askıya aldığı bildirildi.

WFP'den yapılan yazılı açıklamada, KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle tedbir alındığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, "BM helikopteri, KDC'nin doğusunda yoğun ateş altında kaldı ve bu nedenle bölgedeki uçuşlar askıya alındı." ifadesi kullanıldı.

Ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu bölgesinde geçen hafta da bir helikopterin saldırıya uğradığı bilgisi paylaşılan açıklamada, bölgede güvenlik yeniden sağlanana kadar uçuş yapılmayacağı kaydedildi.

Helikopterlere yönelik saldırıları şimdiye kadar henüz üstlenen olmadı. Güvenlik sorunları ve bozuk yollar nedeniyle bölgeye taşımacılık helikopterler ile yapılıyor.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı M23'ün Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC, Ruanda'yı altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçlarken Ruanda ise iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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