West Virginia'da Sel Felaketi: 5 Ölü, 3 Kayıp

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ABD'nin West Virginia eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar, sel felaketine yol açtı. Eyalet Valisi, 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 kişinin kaybolduğunu açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

ABD'nin West Virginia eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti.

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, eyaletin çeşitli bölgelerinde hafta sonu şiddetli rüzgar ve yağış etkili oldu.

West Virginia Valisi Patrick Morrisey, yaptığı açıklamada, sel felaketinde 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin kaybolduğunu belirtti.

Morrisey, bazı binaların sel sebebiyle çöktüğü bilgisini verdi.

Yetkililer, kayıp kişileri arama çalışmalarının dron, arama kurtarma köpekleri ve acil müdahale ekiplerinin desteğiyle sürdüğünü bildirdi.

Ulusal Hava Durumu Servisinden (NWS) yapılan açıklamada, ani su baskınları konusunda dikkatli olunması uyarısı yapılarak, selden etkilenen bölgelerde acil durum ilan edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
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