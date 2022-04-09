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Welinton, Giresun deplasmanında yok

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Welinton, Giresun deplasmanında yok

Beşiktaş'ın Brezilyalı savunmacısı Welinton, Alanyaspor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'ın Brezilyalı savunmacısı Welinton, Alanyaspor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Welinton, Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Brezilyalı savunmacı Welinton, ikinci yarının hemen başında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu sezonki 8. sarı kartını gören ve ilk olarak 16. haftadaki Kayserispor karşılaşmasında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Welinton, önümüzdeki hafta Giresunspor deplasmanında da takımını yalnız bırakacak. 25. haftada Adana Demirspor deplasmanında, 26. haftada Altay karşılaşmasında ve 27. haftada Sivasspor deplasmanında üst üste gördüğü sarı kartlarla sınırda olan Welinton, Alanyaspor karşısında gördüğü sarı kartla, bu sezon ikinci kez sarı kart cezalısı durumuna düştü.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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