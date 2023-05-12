'Weimar Üçgeni' ülkelerinin AB bakanları Polonya'da bir araya geldi

Polonya'nın Avrupa Birliği (AB) İşleri Bakanı Szymon Szynkowski vel Sek, Fransa, Almanya ve Polonya'nın oluşturduğu "Weimar Üçgeni"nden yetkililerin güçlendirilmiş işbirliğinin parçası olarak AB üyeliğine aday Batı Balkan ülkeleri ve Ukrayna'yı ziyaret edeceğini bildirdi.

Polonya'nın Avrupa Birliği (AB) İşleri Bakanı Szymon Szynkowski vel Sek, Fransa, Almanya ve Polonya'nın oluşturduğu "Weimar Üçgeni"nden yetkililerin güçlendirilmiş işbirliğinin parçası olarak AB üyeliğine aday Batı Balkan ülkeleri ve Ukrayna'yı ziyaret edeceğini bildirdi.

Polonya'nın Kornik kasabasında bir araya gelen vel Sek, Fransa'nın AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurence Boone, Almanya'nın AB İşleri Bakanı Anna Lührmann ile Ukrayna Başbakan Yardımcısı Olga Stefanishyna ortak açıklama yaptı.

Yetkililer, AB'nin yeni ülkelerle gelişmesini ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle kaynaklanan sorunları ele aldı.

Vel Sek, AB'ye katılım süreçlerinin iyileştirilmesi için somut önerilerde uzlaştıklarını belirterek, "Ayrıca Weimar Üçgeni ülkeleri olarak, Batı Balkanlar'daki AB'ye katılmaya aday ülkeleri ve Ukrayna'yı ziyaret etme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Polonya toplumunun AB yanlısı olduğunu vurgulayan vel Sek, "Daha fazla AB istiyoruz, Avrupa bürokrasisi değil." dedi.

Fransız bakan Boone de Ukrayna'nın AB'ye katılma çabalarını takdir ettiğini kaydetti.

Alman bakan Lührmann da Ukrayna'yı ve diğer aday ülkeleri AB yolunda desteklediklerini açıkladı.

Stefanishyna ise Rusya-Ukrayna savaşında Kiev'i destekleyenlere teşekkür etti.

Savaş nedeniyle yaşanan gıda, enerji krizi gibi zorlukların birlikte mücadeleyle aşılabileceğine dikkati çeken Stefanishyna, Ukrayna'nın NATO üyeliğine verdiği destek için Polonya'ya minnettar olduğunu vurguladı.

Almanya, Fransa ve Polonya'dan yetkililer, "Weimar Üçgeni" olarak 1991'den bu yana belirli aralıklarla bir araya geliyor.