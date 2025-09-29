Weimar Üçgeni Ülkelerinden İsrail'e Yerleşim Faaliyetlerini Durdurma Çağrısı

Weimar Üçgeni ülkeleri Polonya, Almanya ve Fransa, İsrail hükümetine "E1" olarak adlandırılan proje dahil tüm yerleşim faaliyetlerini durdurma çağrısında bulundu.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, bugün Varşova'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Orta Doğu'daki durum halen büyük kaygımız olmaya devam ediyor. Derhal ateşkes sağlanması, kalan tüm rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması ve BM ile ilgili kurumlarla koordineli şekilde Gazze'nin tamamına insani yardımın engelsiz girişine acilen ihtiyaç olduğunu yineliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gazze Şehri'ndeki İsrail askeri operasyonlarının derhal durmasının şart olduğuna vurgu yapılan açıklamada, bunların kitlesel sivil göçe, can kayıplarına ve altyapının yıkımına yol açtığı vurgulandı.

Açıklamada, müzakere edilmiş iki devletli çözüme olan bağlılıklarının güçlü olduğu belirtildi ve New York Bildirgesi'nde öngörülen önlemlerin hızlı şekilde uygulanması çağrısında bulunuldu.

Taraflara yerleşimlerin genişletilmesi de dahil olmak üzere çözümün uygulanabilirliğini zayıflatan eylemlerden kaçınma çağrısı yapılan açıklamada, "Bu bağlamda, İsrail hükümetini 'E1' olarak adlandırılan proje dahil tüm yerleşim faaliyetlerini durdurmaya çağırıyoruz. Weimar Üçgeni ülkeleri, bu meseleleri ele almak ve uygun adımlar atmak için Avrupa Birliği çerçevesinde çalışmaya devam edecektir." denildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 11 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'yı bölerek ilhak etmeyi amaçlayan ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesini öngören "E1 Projesi"nin ilerletilmesini onaylamıştı.