Wef Temsilcisi: Çin'in Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güçlüklerle Mücadele İçin Zamanında Yapılmış Bir Eylem Çağr - Haberler

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Wef Temsilcisi: Çin'in Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güçlüklerle Mücadele İçin Zamanında Yapılmış Bir Eylem Çağr

Xinhua - Güncel
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Wef Temsilcisi: Çin'in Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güçlüklerle Mücadele İçin Zamanında Yapılmış Bir Eylem Çağr

CENEVRE, 31 Mayıs (Xinhua) -- Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) internet sitesinde yayınlanan bir makalede, Çin'in önerisi olan Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin (GDI), Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) hakkında verilen sözleri yerine getirme konusundaki küresel kolektif beceriyi tehdit...

CENEVRE, 31 Mayıs (Xinhua) -- Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) internet sitesinde yayınlanan bir makalede, Çin'in önerisi olan Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin (GDI), Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) hakkında verilen sözleri yerine getirme konusundaki küresel kolektif beceriyi tehdit eden acil güçlüklere çözüm bulunması için zamanında yapılmış bir eylem çağrısı olduğu belirtildi.

WEF Çin Ofisi baş temsilcisi Rebecca Ivey, "Çin'in çabaları küresel kalkınmayı nasıl ilerletiyor" isimli makalesinde, günümüzde "hiçbir ülkenin küresel güçlüklere tek başına karşı koyamayacağını" söyledi. Ivey, Kovid-19 pandemisi ve iklim değişikliği dahil acil müdahale bekleyen güçlüklerin "küresel işbirliği ve çok taraflılık eksikliğinin aşılması gereken gerçek engeller olduğunu" gösterdiğini yazdı. Ivey'in makalesinde şu ifadelere yer verildi: "Küresel Kalkınma İnisiyatifi gibi inisiyatiflerin ve dünyanın değişik yerlerinden hükümet, iş dünyası ve sivil toplum mensubu küresel paydaşlar ile Çin'in ortak çabalarının, ortak problem çözümünün hızlandırılmasına ve SDG'ler konusunda ilerleme sağlayacak yeni bir çok taraflılığın oluşmasına yardımcı olarak daha barışçı ve refah dolu dünyaya giden bir yol sunabileceğini umuyoruz."

Xinhua / Güncel

Dünya Ekonomik Forumu Çin Halk Cumhuriyeti Mayıs 112 Güncel Haberler

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