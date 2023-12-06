Haberler ›› Güncel ›› Washington Post Gazetecileri 24 Saatlik Grev Hazırlığında

Washington Post Gazetecileri 24 Saatlik Grev Hazırlığında

6 Aralık 2023 16:08 Son Güncelleme: 16:10 Abone Ol

Washington Post'ta çalışan sendikalı gazeteciler, personel sayısının azaltılması ve sözleşme görüşmelerinde yönetimin iyi niyetli olmadığı gerekçesiyle 24 saatlik bir grev yapmaya hazırlanıyor.