Washington Post Gazetecileri 24 Saatlik Grev Hazırlığında
Washington Post'ta çalışan sendikalı gazeteciler, personel sayısının azaltılması ve sözleşme görüşmelerinde yönetimin iyi niyetli olmadığı gerekçesiyle 24 saatlik bir grev yapmaya hazırlanıyor.
WASHINGTON, 6 Aralık (Xinhua) -- Washington Post'ta çalışan sendikalı gazeteciler, personel sayısının azaltılması ve 18 aydır devam eden sözleşme görüşmelerinde yönetimin iyi niyetli müzakereler yürütmediği yönündeki şikayetler nedeniyle Perşembe günü 24 saatlik bir grev yapmaya hazırlanıyor.
Önerilen bir günlük grev, 1975-1976 yıllarındaki 20 haftalık uzun grevden bu yana Washington Post'taki ilk kapsamlı iş bırakma eylemi olacak.
Sendikaya göre gazete yönetimi, belirli sayıdaki personelin önerilen şartları kabul etmemesi durumunda işten çıkarmaların artabileceği uyarısında bulundu.