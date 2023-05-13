Washington Post: Çocuk İşçiliği ABD'de Güncel Bir Sorun

NEW YORK, 13 Mayıs (Xinhua) -- ABD menşeli Washington Post'ta yayımlanan bir yazıda, "Kapitalizmde, işgücü açığı olan işverenlerin iki seçeneği var: Daha iyi ücret ve sosyal haklar sunmak ya da işi yapacak daha umutsuz, daha sömürülebilir bir işgücü havuzu bulmak" tahlili yer...

Meksika'da yer alan Ciudad Acuna'da, Meksika ile ABD arasındaki sınırda Rio Bravo nehrini geçmeye çalışan göçmenler görülüyor, 19 Eylül 2021. (Fotoğraf: Xinhua)

NEW YORK, 13 Mayıs (Xinhua) -- ABD menşeli Washington Post'ta yayımlanan bir yazıda, "Kapitalizmde, işgücü açığı olan işverenlerin iki seçeneği var: Daha iyi ücret ve sosyal haklar sunmak ya da işi yapacak daha umutsuz, daha sömürülebilir bir işgücü havuzu bulmak" tahlili yer alırken, "görünen o ki, mevcut yerli havuz giderek daha fazla çocuklardan oluşuyor" denildi.

Perşembe günü yayımlanan Washington Post yazısında "ABD işgücü piyasasının pandemi kaynaklı tükenişi, daha iyi bir yaşam arayışıyla ABD sınırını geçen refakatsiz çocuk sayısındaki artışla aynı zamana denk geldi" ifadeleri yer aldı. Yazıda ayrıca "Bu durum, 2018'den bu yana küçüklerin yasa dışı olarak çalıştırıldıklarına dair raporlarda büyük bir artışa yol açmıştır, ki genellikle sömürücü, tehlikeli işlerde çalışmalarına izin verilmiş veya zorlanmışlardır" denildi.

Yazıda, gelir elde eden çocukların sömürüldüğü ve tehlikeye atıldığına dair bu çirkin raporlara yanıt olarak, önerilen çözümlerden biri bazı yasaları gevşetmek ve çocukların daha önce yasaklanan işleri yapmasına izin vermek olduğu belirtildi. Ayrıca evde çalışan, üvey, büyükanne-baba veya vasi dahil olmak üzere tüm büyük ebeveynlerin, çocuklarını istismardan ve sömürüden korumak istediği kaydedildi.

Yazıda "Akranları, öğretmenleri, koçları ve patronları çizgiyi aştığında hemen müdahale ediyoruz. Ancak daha gevşek çalışma standartlarından en çok etkilenecek çocukların çoğunun evde onlar için müdahale edecek kimseleri yok" denildi.

Washington Post'un yazısında "Okullarında ve topluluklarında seslerini duyurmak için tanıklara ve savunuculara, kendilerini korumak için var olan yasaları uygulamak ve korumak için hükümet ve iş dünyasının bir araya gelmesine ihtiyaçları var. En önemlisi, yalnızca en çaresiz ve savunmasız olanların yerine getirmeye ikna edilebileceği veya zorlanabileceği yükümlülükler dayatmayan veya desteklemeyen bir topluma ihtiyaçları var" denildi.