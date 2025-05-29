Washington Eyaletinde Parkta Silahlı Saldırı: 7 Yaralı

Washington Eyaletinde Parkta Silahlı Saldırı: 7 Yaralı
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ABD'nin Washington eyaletinde Harry Todd Parkı'nda düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, parkta o anda 100'den fazla kişinin bulunduğunu bildirdi.

ABD'nin kuzeybatısındaki Washington eyaletinde bir parkta düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü ağır 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Eyalet polisinin açıklamasına göre, Washington'ın Lakewood şehrindeki Harry Todd Parkı'nda gerçekleşen silahlı saldırıda 7 kişi vurularak yaralandı.

İhbar sonrası olay yerine kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Fox 13 Seattle kanalının haberinde, yaralıların tedavi altına alındığı, 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Lakewood polis çavuşu Charles Porche, yerel KOMO-TV'ye açıklamasında, olay yerine vardıklarında "çok telaşlı bir sahne" ile karşılaştıklarını bildirdi.

Porche, ateş açıldığı esnada parkta 100'den fazla kişinin bulunduğunu söyledi.

Silahlı saldırıya yönelik soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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