WASHINGTON - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Washington'da Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi (2) Güncel Haberler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma II. Bakanlar Toplantısına katılmak için geldiği Washington'da, Büyükelçilikte Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma II. Bakanlar Toplantısına katılmak için geldiği Washington'da, Büyükelçilikte Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Güncel Kaynak: AA / Yasin Öztürk Mevlüt Çavuşoğlu Washington Türkiye Güncel Haberler

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