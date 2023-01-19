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WASHINGTON - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Washington'da Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi (2)

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma II. Bakanlar Toplantısına katılmak için geldiği Washington'da, Büyükelçilikte Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma II. Bakanlar Toplantısına katılmak için geldiği Washington'da, Büyükelçilikte Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Kaynak: AA / Yasin Öztürk - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Washington Türkiye Güncel Haberler

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