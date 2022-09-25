Washington DC semalarında görülen "gizemli" cisim Space X roketi çıktı Güncel Haberler ABD'nin başkenti Washington DC ve çevre eyaletlerinde görülen "gizemli" cismin, Space X'in fırlattığı Falcon 9 roketi olduğu ortaya çıktı. ABD'nin başkenti Washington DC ve çevre eyaletlerinde görülen "gizemli" cismin, Space X'in fırlattığı Falcon 9 roketi olduğu ortaya çıktı. Washington DC ve çevresindeki Maryland ile Virginia eyaletlerinin semasında cumartesi akşamı beliren "gizemli" gök cismi, merak uyandırdı. Cismin görüntülerini sosyal medya platformları üzerinde paylaşan çok sayıda kişi, bunun ne olduğunu sorguladı. Cismin Space X firması tarafından Florida'daki üsten fırlatılan ve Starlink uyduları taşıyan Falcon 9 roketi olduğu belirlendi. Space X'ten yapılan açıklamada, söz konusu roketin 52 Starlink uydusunu yörüngeye taşıdığı kaydedildi. Starlink nedir? Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem. Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor. Musk, son olarak protestoların sürdüğü İran'da Starlink'i devreye sokmuştu. Güncel Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay Tam Gemi Şok Denemeleri Washington Virginia Maryland Güncel Haberler

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