Washington DC'de Ulusal Muhafızların Konuşlandırılması İçin Dava Açıldı

Washington DC Başsavcısı Brian Schwalb, Ulusal Muhafızların konuşlandırılmasıyla ilgili olarak Trump yönetimine karşı dava açıldığını duyurdu.

WASHINGTON, 5 Eylül (Xinhua) -- ABD'nin başkenti Washington DC'de devriye gezen Ulusal Muhafızlar, 4 Eylül 2025.

Washington DC Başsavcısı Brian Schwalb perşembe günü yaptığı açıklamada Washington DC tarafından ABD'nin başkentinde Ulusal Muhafızların konuşlandırılmasıyla ilgili olarak Trump yönetimine karşı dava açıldığını bildirdi. (Fotoğraf: Hu Yousong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
