Washington DC'de Ulusal Muhafızların Konuşlandırılması İçin Dava Açıldı
Washington DC Başsavcısı Brian Schwalb, Ulusal Muhafızların konuşlandırılmasıyla ilgili olarak Trump yönetimine karşı dava açıldığını duyurdu.
WASHINGTON, 5 Eylül (Xinhua) -- ABD'nin başkenti Washington DC'de devriye gezen Ulusal Muhafızlar, 4 Eylül 2025.
