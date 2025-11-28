Washington DC'de Silahlı Saldırı: Ulusal Muhafız Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - ABD'nin başkenti Washington DC'de önceki gün gerçekleşen silahlı saldırıda ağır yaralanan iki Ulusal Muhafız'dan biri yaşamını yitirdi. ABD Başkanı Donald Trump, 20 yaşındaki Sarah Beckstrom'un hayatını kaybettiğini, 24 yaşındaki Andrew Wolfe'un ise "yaşam mücadelesi verdiğini" açıkladı.

İki asker, çarşamba günü yerel saatle 14.00 sularında Beyaz Saray çevresindeki Farragut Meydanı yakınında yakın mesafeden vuruldu. Polis, saldırının faili olduğu belirtilen 29 yaşındaki Afganistan doğumlu Rahmanullah Lakanwal'ı gözaltına aldı.

Silahlı saldırının ardından, Trump yönetimi Afganistan başta olmak üzere bir dizi ülkeden gelen göçmenlere yeni kısıtlama adımları açıkladı. ABD'li yetkililer, Afganistan'dan tüm göçmen başvurularının askıya alınacağını ve 19 ülkeden gelen kişilere verilmiş olan yeşil kartların yeniden inceleneceğini duyurdu.

Trump, Şükran Günü vesilesiyle askerlerle yaptığı görüşmede Beckstrom'un ölümünü duyurarak, "Genç, saygın, harika bir insandı… Artık aramızda değil" dedi. ABD Başkanı, açıklamasında "Şüpheli, önceki yönetim tarafından buraya getirilen Afgan uyruklu bir kişi… Ülkemize giren ve burada kalan insanlar üzerinde tam kontrol sağlamaktan daha önemli bir ulusal güvenlik önceliğimiz yok. Çoğu için açıkça söylemek gerekirse, onları istemiyoruz" dedi. Trump'ın daha sonra Beckstrom'un ailesiyle telefonda görüştüğü belitildi.

Batı Virginia Ulusal Muhafızları'na bağlı Beckstrom'un 2023'te orduya katıldığı ve Şükran Günü tatilinde gönüllü olarak başkente görevlendirildiği belirtildi. Batı Virginia Senatörü Jim Justice, "Ailesinin ve arkadaşlarının acısını paylaşıyoruz. Andrew Wolfe için de dualar ediyoruz" dedi.

Saldırgan CIA ile çalışmış

Soruşturma bilgilerine göre, saldırgan Lakanwal 2021'de Afganistan'dan ABD'ye getirildi.. Afganistan'da ABD güçleriyle çalışan Kandahar Strike Force / Scorpion Forces adlı özel birim içinde görev yaptığı, bir dönem CIA tarafından yönlendirilen bu birimde GPS takip uzmanı olarak çalıştığı ifade edildi.

ABD'nin Afganistan'dan çekildiği 2021 yazında Lakanwal'ın birimiyle birlikte Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağladığı, daha sonra ABD'ye tahliye edildiği belirtildi. FBI ve CIA yetkilileri, şüphelinin "ABD güçleriyle iş birliği geçmişi" olduğunu doğruladı.

Saldırgan hakkında silahlı öldürme kastıyla üç ayrı saldırı suçlaması yöneltiliyor. Savcı Jeanine Pirro, Beckstrom'un ölümünün ardından birinci derece cinayet suçlamasının da gündeme geleceğini belirtti. Adalet Bakanı Pam Bondi, saldırgan için idam cezası talep edeceklerini söyledi.