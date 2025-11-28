Haberler

Washington DC'de Silahlı Saldırı: Ulusal Muhafız Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin başkenti Washington DC'de meydana gelen silahlı saldırıda iki Ulusal Muhafız'dan biri yaşamını yitirdi. Saldırgan, Afganistan'dan gelen bir göçmen. ABD yönetimi, saldırının ardından göçmen başvurularına kısıtlama getirdi.

(ANKARA) - ABD'nin başkenti Washington DC'de önceki gün gerçekleşen silahlı saldırıda ağır yaralanan iki Ulusal Muhafız'dan biri yaşamını yitirdi. ABD Başkanı Donald Trump, 20 yaşındaki Sarah Beckstrom'un hayatını kaybettiğini, 24 yaşındaki Andrew Wolfe'un ise "yaşam mücadelesi verdiğini" açıkladı.

İki asker, çarşamba günü yerel saatle 14.00 sularında Beyaz Saray çevresindeki Farragut Meydanı yakınında yakın mesafeden vuruldu. Polis, saldırının faili olduğu belirtilen 29 yaşındaki Afganistan doğumlu Rahmanullah Lakanwal'ı gözaltına aldı.

Silahlı saldırının ardından, Trump yönetimi Afganistan başta olmak üzere bir dizi ülkeden gelen göçmenlere yeni kısıtlama adımları açıkladı. ABD'li yetkililer, Afganistan'dan tüm göçmen başvurularının askıya alınacağını ve 19 ülkeden gelen kişilere verilmiş olan yeşil kartların yeniden inceleneceğini duyurdu.

Trump, Şükran Günü vesilesiyle askerlerle yaptığı görüşmede Beckstrom'un ölümünü duyurarak, "Genç, saygın, harika bir insandı… Artık aramızda değil" dedi. ABD Başkanı, açıklamasında "Şüpheli, önceki yönetim tarafından buraya getirilen Afgan uyruklu bir kişi… Ülkemize giren ve burada kalan insanlar üzerinde tam kontrol sağlamaktan daha önemli bir ulusal güvenlik önceliğimiz yok. Çoğu için açıkça söylemek gerekirse, onları istemiyoruz" dedi. Trump'ın daha sonra Beckstrom'un ailesiyle telefonda görüştüğü belitildi.

Batı Virginia Ulusal Muhafızları'na bağlı Beckstrom'un 2023'te orduya katıldığı ve Şükran Günü tatilinde gönüllü olarak başkente görevlendirildiği belirtildi. Batı Virginia Senatörü Jim Justice, "Ailesinin ve arkadaşlarının acısını paylaşıyoruz. Andrew Wolfe için de dualar ediyoruz" dedi.

Saldırgan CIA ile çalışmış

Soruşturma bilgilerine göre, saldırgan Lakanwal 2021'de Afganistan'dan ABD'ye getirildi.. Afganistan'da ABD güçleriyle çalışan Kandahar Strike Force / Scorpion Forces adlı özel birim içinde görev yaptığı, bir dönem CIA tarafından yönlendirilen bu birimde GPS takip uzmanı olarak çalıştığı ifade edildi.

ABD'nin Afganistan'dan çekildiği 2021 yazında Lakanwal'ın birimiyle birlikte Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağladığı, daha sonra ABD'ye tahliye edildiği belirtildi. FBI ve CIA yetkilileri, şüphelinin "ABD güçleriyle iş birliği geçmişi" olduğunu doğruladı.

Saldırgan hakkında silahlı öldürme kastıyla üç ayrı saldırı suçlaması yöneltiliyor. Savcı Jeanine Pirro, Beckstrom'un ölümünün ardından birinci derece cinayet suçlamasının da gündeme geleceğini belirtti. Adalet Bakanı Pam Bondi, saldırgan için idam cezası talep edeceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam

Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam
Papa 14. Leo İznik'te! Tarihi bazilikada 1700 yıl sonra ayin yaptı

İznik'te tarihi ayin! Yüzlerce yıl sonra ilk kez birlikte dua ettiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Duru'yu okul bahçesinde tabancayla öldüren sanığa indirimsiz 27 yıl 4 ay hapis

Okul bahçesindeki kan donduran cinayette katilin cezası belli oldu
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
35 yıl sonra ortaya çıkan gerçek: Burnundan çıkan şeye kimse inanamadı

35 yıl sonra ortaya çıkan gerçek: Burnundan çıkan şeye kimse inanamadı
Duru'yu okul bahçesinde tabancayla öldüren sanığa indirimsiz 27 yıl 4 ay hapis

Okul bahçesindeki kan donduran cinayette katilin cezası belli oldu
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Ankara'da hastaneye kaldırılan 153 kişinin yemek yediği firma mühürlendi

153 kişiyi hastanelik eden işletmede skandal görüntüler
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme

Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: Sizi görüyorum buraya gelin

Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı
Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız

Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız
ABD, 19 ülke vatandaşının 'Yeşil Kart'larını incelemeye alıyor

Milyonlarca kişi diken üstünde: ABD'den göçmenleri korkutan karar
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.