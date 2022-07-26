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Washington'dan Libya liderlerine "kişisel çıkarlarını" bir kenara bırakmaları çağrısı

AA - Mücahit Oktay - Güncel
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Washington'dan Libya liderlerine 'kişisel çıkarlarını' bir kenara bırakmaları çağrısı

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Jeffrey DeLaurentis, Libya liderlerini "kişisel çıkarlarını bir kenara bırakmaya ve ülkelerinde özgür ve adil seçimlere yol açacak bir planı uygulamaya" çağırdı.

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Jeffrey DeLaurentis, Libya liderlerini "kişisel çıkarlarını bir kenara bırakmaya ve ülkelerinde özgür ve adil seçimlere yol açacak bir planı uygulamaya" çağırdı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Libya'daki durumla ilgili oturumunda konuşan DeLaurentis, "Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih??????? ve Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'nin cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayların uygunluk koşulları konusunda anlaşamaması talihsiz bir durum." ifadesini kullandı.

DeLaurentis, "Libya liderlerinin kişisel çıkarlarını bir kenara bırakıp Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun belirlediği yol haritasına uygun, özgür ve adil seçimlerle sona erecek bir planı hayata geçirmesinin zamanı geldi." diye konuştu.

ABD Büyükelçisi, "seçimlerin ertelenmesinin tansiyonu artırabilecek, şiddete yol açabilecek ve şeffaf şekilde yöneten bir liderliği seçme fırsatını talep eden Libya halkına zarar verebilecek siyasi manevralara ve yanlış hesaplamalara yol açacağı" uyarısında bulundu.

DeLaurentis, Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonunun (UNSMIL) ay sonunda sona erecek görev süresinin bir yıl daha uzatılması çağrısı yaptı.

Libya resmi kurumları arasındaki, özellikle seçim yasası üzerindeki farklılıklar nedeniyle petrol zengini ülkede 2021'de parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılamamıştı.

Libya'da mart başında Temsilciler Meclisi'nin Fethi Başağa hükümetine güvenoyu vermesi siyasi krizi tırmandırmış, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, yeni seçilmiş parlamento aracılığıyla gelen bir hükümet dışında iktidarı devretmeyi reddettiğini açıklamıştı.

AA / Mücahit Oktay - Güncel

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