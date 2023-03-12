Washington'dan İran'daki protestolara destek yürüyüşü

NEW Washington'da, İran'da Mahsa Emini'nin 'başörtüsü kurallarına uymadığı' gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilere destek için yürüyüş düzenlendi.

Washington'daki Freedom Plaza'da toplanan göstericiler, Emini'ye destek pankartları ve İran bayrakları açtı.

Gösteride, İran yönetimine karşı sloganlar atıldı.

Diğer taraftan, İran-Amerikan topluluğu ve İran Direnişi destekçileri tarafından düzenlenen bir fotoğraf sergisinde "İran'da özgürlük için savaşan insanlar"ın portreleri sergilendi.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

IHR, 18 Aralık 2022'de yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 469 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, 29 Kasım 2022'deki konuşmasında, ülkede yaklaşık 2,5 aydır devam eden protestolarda güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti. İran Güvenlik Konseyi ise 3 Aralık'ta, toplam ölü sayısının 200'ü aştığını açıklamıştı.

İranlı yetkililer öldürülen kişilerin güvenlik güçleri tarafından değil, "provokatörler" tarafından öldürüldüğünü savunuyor.

İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 60'tan fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.