Washington'daki Pandalar Ziyaretçilere Tanıtıldı
ABD'nin başkenti Washington'daki Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi, dev panda çifti Bao Li ve Qing Bao'yu ilk kez ziyaretçilerle buluşturdu. Bu pandas çiftinin 10 yıllık uluslararası koruma programı kapsamında geldiği belirtildi.
WASHINGTON, 26 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin başkenti Washington'daki Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'ne gelen dev panda çifti Bao Li ve Qing Bao cuma günü ilk kez ziyaretçilerle buluştu.
10 yıllık uluslararası dev panda koruma işbirliği programı kapsamında üç yaşındaki erkek panda Bao Li ve dişi panda Qing Bao, 15 Ekim 2024'te Sichuan eyaletinden ayrılarak ABD'nin başkentine gelmişti.
Kaynak: Xinhua / Güncel