Washington'da Silahlı Saldırıda İki Ulusal Muhafız Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
ABD'nin başkenti Washington D.C.'de meydana gelen silahlı saldırıda iki ulusal muhafız askerinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı ve İç Güvenlik Bakanlığı soruşturma başlattı.

ABD'nin başkenti Washington'da vurulan 2 ulusal muhafız askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Batı Virginia Eyaleti Valisi, Beyaz Saray yakınlarındaki silahlı saldırıda iki ulusal muhafız askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Washington D.C. Polis Departmanı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, olaya ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem da olayı doğrulayarak Bakanlığın olayı soruşturduğunu belirtmişti.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından olaya ilişkin yaptığı açıklamada, iki ulusal muhafız askerinin hastanede tedavi altında olduğunu kaydederek, saldırıyı gerçekleştiren kişi için "hayvan" ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı, saldırganın da yaralı olduğunu ve "ağır bir bedel ödeyeceğini" belirtmişti.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
