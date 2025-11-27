Haberler

Washington'da Silahlı Saldırı: İki Ulusal Muhafız Yaralı

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda iki ulusal muhafız askerinin hayati tehlikesi devam ediyor. Saldırgan gözaltına alındı, olayın detayları araştırılıyor.

ABD'nin başkenti Washington'da dün düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan iki ulusal muhafız askerinin kimlikleri belirlenirken, askerlerin hayati tehlikesi devam ediyor.

Washington'daki en üst düzey federal savcı Jeanine Pirro, ulusal muhafız üyelerinin 20 yaşındaki Sarah Beckstrom ve 24 yaşındaki Andrew Wolfe olduğunu açıkladı.

Savcı Pirro, ülkenin kuzeybatı ucundaki Washington eyaletinden gelerek, başkent Washington'daki saldırıyı düzenleyen Afganistan uyruklu şüpheli Rahmanullah Lakanwal'ın, hayati tehlikeleri hala devam eden iki askere de "357 Smith&Wesson" tabancasıyla birden fazla ateş ettiğini belirtti.

Lakanwal'ın yaralama amaçlı saldırı ve suç teşkil eden silah bulundurma da dahil olmak üzere çeşitli suçlamalarla yargılanacağını söyleyen Pirro, askerlerin sağlık durumuna bağlı olarak bu suçlamaların değişebileceğinin altını çizdi.

Başkent Washington'daki saldırı

Washington Polis Departmanı, dün yerel saatle 14.15 sularında Beyaz Saray'a yakın bir bölgede görev yapan iki ulusal muhafızın vurulduğunu ve şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, olaya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, iki askerin durumunun kritik olduğunu açıklamıştı.

Patel, ellerindeki bulgulara göre saldırganın tek kişi olduğunu, bu kişinin gözaltına alındığını aktarmıştı.

Olayı en üst düzeyde soruşturacaklarını vurgulayan Patel, "Bu, önemli bir ulusal güvenlik meselesidir. Başkan Trump da konuyla ilgili bilgilendirildi ve süreci yakından takip ediyor." demişti.

Aynı basın toplantısında konuşan Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser ise söz konusu saldırıyı "hedef gözetilerek yapılmış bir saldırı" şeklinde tanımlamış ve olayı FBI ile kapsamlı şekilde soruşturacaklarını söylemişti.

Batı Virginia Eyaleti Valisi Patrick Morrisey, silahlı saldırıya ilişkin ilk açıklamasında, iki askerin hayatını kaybettiğini bildirmiş, daha sonra bu açıklamasından geri adım atarak "askerlerin durumuyla ilgili karmaşık bilgilerin geldiğini" kaydetmişti.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı ilk açıklamasında, iki askerin hastanede tedavi altında olduğunu belirterek saldırıyı gerçekleştiren kişi için "hayvan" ifadesini kullanmıştı. Trump, saldırganın da yaralı olduğunu ve "ağır bedel ödeyeceğini" ifade etmişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de Dominik Cumhuriyeti gezisinde yaptığı basın açıklamasında, iki ulusal muhafız askerinin hedef alındığı silahlı saldırının ardından başkentteki Ulusal Muhafızların sayısını artıracağını ve Başkan Trump'ın talimatıyla 500 yeni askerin Washington'a sevk edileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
500
