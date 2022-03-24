Washington'da Kiraz Ağacı Çiçekleri Festivali Başladı - Haberler

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Washington'da Kiraz Ağacı Çiçekleri Festivali Başladı

DailyMotion.com - Güncel
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ABD'nin başkenti Washington, bir kez daha Japon kiraz ağaçlarının büyüleyici çiçekleriyle bezendi.

ABD'nin başkenti Washington, bir kez daha Japon kiraz ağaçlarının büyüleyici çiçekleriyle bezendi. Çiçeklerin açmasıyla beraber, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kiraz Ağacı Festivali de başladı. Festival 17 Nisan'a kadar devam edecek. Kentte Tidal Basin bölgesi başta olmak üzere çeşitli noktalarda toplamda yaklaşık 3 bin kiraz ağacı bulunuyor. Bu ağaçlar, 1912 yılında Japonya'dan ABD'ye dostluk sembolü olarak hediye edilen ağaçlar.

DailyMotion.com / Güncel

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