ABD'nin başkenti Washington'da yaklaşan kar fırtınası sebebiyle "acil durum" ilan edildi

ABD'nin doğu yakasını etkisi altına alacak kar fırtınası sebebiyle Washington'da acil durum ilan edildi. Belediye Başkanı Muriel Bowser, vatandaşları uyararak, mecbur kalmadıkça kapalı alanlardan çıkmamalarını istedi.

ABD'nin doğu yakasını hafta sonu etkisi altına alması beklenen kar fırtınası sebebiyle başkent Washington'da "acil durum" ilan edildi.

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, yazılı bir açıklama yaparak yaklaşan kar fırtınası dolayısıyla "acil durum" ilan ettiklerini duyurdu.

Bowser, cumartesi günü başlaması beklenen kar fırtınası için gerekli tedbirleri aldıklarını kaydederek, vatandaşlara araçlarını acil durum rotalarında bırakmamaları ve mecbur kalmadıkça kapalı alanlardan çıkmamaları çağrısında bulundu.

ABD nüfusunun üçte ikisi, şiddetli bir kış fırtınası ve aşırı soğukla karşı karşıya kalırken, bu hafta sonu kar fırtınasının ülkenin doğu yakasını etkisi altına alması bekleniyor.

ABD medyasında yer alan hava tahminlerine göre fırtınanın getirdiği kar ve buzun, hafta sonu boyunca doğuya doğru ilerleyerek Texas'tan New England'a kadar yaklaşık 3 bin kilometre boyunca etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
