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Washington'da Gazze'ye Destek İçin Çadır Kampı Kuruldu

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ABD'nin başkenti Washington'da Gazze'ye destek için buluşan göstericiler, Beyaz Saray'ın karşısında çadır kampı kurarak, 'sessiz protestolarına' devam edeceklerini belirtti. Göstericiler, amaçlarının 'Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek' olduğunu ve Biden yönetimine 'Gazze konusundaki kırmızı çizgisine uyması' çağrısında bulundu.

ABD'nin başkenti Washington'da Gazze'ye destek için buluşan göstericiler, Beyaz Saray'ın karşısında çadır kampı kurarak, "sessiz protestolarına" devam edeceklerini belirtti.

Dün Beyaz Saray önünde toplanan ve Joe Biden yönetimine "Gazze konusundaki kırmızı çizgisine uyması" çağrısında bulunan Filistin destekçisi göstericilerden bazıları, akşam saatlerinde Beyaz Saray ile Washington Anıtı arasında kalan bölgede çok sayıda çadır kurdu.

Polisin çevrede güvenlik çemberi oluşturduğu onlarca çadırdan oluşan çadır kampında kalan göstericiler, amaçlarının " Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek" olduğunu belirtti ve gündüz gerçekleştirdikleri büyük gösterinin ardından "sessiz protestolarına" devam edeceeklerini kaydetti.

Dün Washington'da binlerce kişinin katıldığı gösteride, Beyaz Saray'ın önünden başlayan ve 17. caddeye kadar uzanan alanda yüzlerce gösterici dev insan zinciri oluşturmuştu. Göstericiler, ellerinde kırmızı bir şerit taşıyarak Biden'a "Gazze konusundaki kırmızı çizgisini" hatırlatmıştı.

ABD'nin İsrail'e desteğini ve Gazze'deki katliamı protesto etmek amacıyla ülke genelinde nisan ayının ortasından itibaren birçok üniversite kampüsünde çadır kamplar kurulmuş ve yaklaşık 6 hafta süren kampüs gösterilerinde binlerce Amerikalı öğrenci Filistin'e desteklerini ortaya koymuştu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurmuştu.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 210 kişinin öldüğünü, en az 400 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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