Washington'da Askeri Helikopterin Düşmesi: 4 Asker Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
ABD'nin Washington eyaletinde eğitim uçuşu sırasında düşen MH-60 Black Hawk helikopterinde 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD'nin Washington eyaletinde düzenlenen eğitim uçuşu sırasında düşen askeri helikopterde bulunan 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD Kara Kuvvetleri Özel Operasyonlar Komutanlığından yapılan açıklamada, "MH-60 Black Hawk" tipi helikopterin, 17 Eylül'de Washington'daki Joint Base Lewis-McChord Üssü'nün batısında rutin eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtildi.

Helikopterdeki 4 askerin yaşamını yitirdiği anlatılan açıklamada, askerlerin 160. Özel Operasyonlar Havacılık Alayına bağlı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
