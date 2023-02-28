Washington Büyükelçisi Mercan, Boston'da deprem yardımı toplayan Türk ve Amerikalılara teşekkür etti

NEW Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, ABD'nin Massachusetts eyaletinde, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenler için düzenlenen yardım kampanyası için gönüllülere teşekkür etti.

NEW Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, ABD'nin Massachusetts eyaletinde, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenler için düzenlenen yardım kampanyası için gönüllülere teşekkür etti.

Mercan, Boston civarında yaşayan Türk gönüllülerin ve Amerikalı yerel yetkililerin bir araya geldiği yardım merkezindeki programda, bölgede yaşayan Türk Amerikan toplumuna ve Amerikalı misafirlere Türkiye'deki depremzedeler için düzenledikleri bağış kampanyası için "minnettar olduğunu" dile getirdi.

Büyükelçi Mercan, Medford şehrindeki Freerange Market kompleksinde düzenlenen programda, "Türkiye'ye bağış taşımak için hiçbir çabadan kaçınmayan" Türk Amerikan toplumundan gönüllülere teşekkür ederek "Hayati destekleri için minnettarız." dedi.

Deprem yardımların toplanıp tasnif edildiği kompleksteki etkinlikte, Büyükelçi Mercan ve Boston Başkonsolosu Murat Uğurluoğlu, aralarında Massachusetts Eyalet Senatörü Jamie Eldridge, Eyalet Meclis Üyesi Paul J Donato, Malden Belediye Başkanı Gary Christenson ve Medford Belediye Başkanı Breanna Lungo-Koehn'in de bulunduğu yerel yöneticilere de katkıları için şükranlarını iletti.

Washington Büyükelçiliğinin Twitter hesabından duyurulan programla ilgili, "Bu vesileyle Türk-Amerikan iş insanlarının, akademisyen ve öğrencilerin yanı sıra bölgede yaşayan Amerikalı dostlarımızın özverili çalışmalarına bir kez daha şahit olduk." ifadesi kullanıldı.