WASHİNGTON - Biden ve Ürdün Kralı 2. Abdullah Filistin'de artan gerilimi görüştü - Haberler

WASHİNGTON - Biden ve Ürdün Kralı 2. Abdullah Filistin'de artan gerilimi görüştü
AA - Royal Hashemite Court - Güncel
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ABD Başkanı Joe Biden ve Ürdün Kralı 2. Abdullah Beyaz Saray'da dün bir araya gelerek Filistin'de son günlerde tırmanan gerilimi görüştü ve iki devletli çözüm çağrısı yaptı.
ABD Başkanı Joe Biden ve Ürdün Kralı 2. Abdullah Beyaz Saray'da dün bir araya gelerek Filistin'de son günlerde tırmanan gerilimi görüştü ve iki devletli çözüm çağrısı yaptı.
AA / Royal Hashemite Court - Güncel