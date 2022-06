Warzone için kritik aşama: İkonik harita değişiyor!

Call of Duty: Warzone, şu sıralar en çok oynanan online oyunlardan biri. Oyunun ücretsiz olması ve Call of Duty gibi güçlü bir markaya ait olması, oyuncu kitlesini genişletmesindeki en büyük etkenler. Son zamanlarda güncelleme sıklığını artırarak oyunun içeriğini güncel tutan Activision, Warzone için en önemli güncellemelerden birini getirmek üzere olduğunu duyurdu. Bu güncelleme, Fortune's Keep adındaki yeni Warzone haritasını oyuna getiriyor.

Her battle-royale oyununun ikonik bir haritası vardır ve bu haritalar pek sık değişmez. Bunun amacı, oyuncuların oynanış alışkanlıklarının zarar görmemesidir. Warzone da bu stratejisini yıllarca korudu ancak, geçen uzun zamanın ardından haritanın değişme vakti geldi.

Warzone, Fortune's Keep haritasına geçiyor

Activision, Warzone'a dair içerik üreten yayıncılara bir pasta göndererek yeni bir haritanın geldiğinin mesajını vermişti. Uzun süredir oynadığımız Island haritasının yerine başka bir haritanın geçecek olması, oyuncular arasında büyük yankı uyandırdı. Bugün Activision tarafından gelen paylaşımla harita değişikliği doğrulandı ve Fortune's Keep adını taşıyan haritayla ilgili daha fazla detay verildi.

Thank you to our community for helping reveal Fortune's Keep, a new #Warzone Resurgence map, where the amount of danger and action is second only to its riches ?????? Coming soon ?? pic.twitter.com/MzVuKATvF7 — Call of Duty (@CallofDuty) June 13, 2022

Henüz haritanın görünüşüyle ilgili ekran görüntüleri paylaşılmamış olsa da bölgeleri net olarak görebiliyoruz. Warzone için köklü bir değişiklik yaratacak olan Fortune's Keep, kısa sürede pek çok olumsuz yorum alsa da bunların şimdilik önyargıdan ibaret olduğunu kabul etmek gerek. Harita yayınlandığında veya en azından ekran görüntüleri paylaşıldığında daha tutarlı yorumlar yapabileceğiz.

Warzone, bir taraftan hilecilerle mücadele ederken bir taraftan da yeni bir oyun geliştiriyor. Yeni nesil konsollara has bir deneyim sunması için tasarlanan yeni Warzone, 2023-2024 yıllarında ayrı bir oyun olarak çıkacak. O zamana kadar başka bir harita değişimini görmemiz de olasıdır.

Sizler yeni haritaya alışabileceğinizi düşünüyor musunuz?

