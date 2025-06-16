Wang Huning Taiwan Boğazı'nda Barış ve Yeniden Birleşme Vurgusunda Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı Wang Huning, Taiwan Boğazı'nın barışını korumanın ve ulusal yeniden birleşmeyi gerçekleştirmenin önemini vurguladı. 17. Boğazlar Forumu'nda yaptığı konuşmada, bu yılın Taiwan'ın geri alınmasının 80. yıldönümü olduğunu hatırlattı ve 'Taiwan'ın bağımsızlığı' yanlısı ayrılıkçı faaliyetlere karşı durulması gerektiğini ifade etti.

XİAMEN, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komite Üyesi ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı Wang Huning, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında barışın korunmasına yönelik kararlı duruşu sürdürme ve ulusal yeniden birleşmeyi gerçekleştirmek üzere birlikte çalışmanın önemini vurguladı.

Wang, pazar günü Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinde düzenlenen 17. Boğazlar Forumu'nda yaptığı konuşmada içinde bulunduğumuz yılın Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı'nda ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferlerin 80. yıldönümü olduğunu hatırlattı.

Bu yılın Taiwan'ın geri alınmasının da 80. yıldönümü olduğunu belirten Wang, bu zaferin, Taiwan Boğazı'nın her iki yakasındaki insanların ortak ulusal hafızası olduğunu ve sonuçlarının korunması gerektiğini ifade etti.

Taiwan Boğazı'nın iki yakasının da tek Çin'e ait olduğunu kaydeden Wang, tek Çin ilkesi ve 1992 Mutabakatı'nın korunmasının önemine dikkat çekti. Wang, Taiwan Boğazı'nın barış ve istikrarını ortaklaşa korumak üzere "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı faaliyetler ve dış müdahalelere kararlılıkla karşı çıkılması çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Samet Akaydın nişanlandı! 'Makas kesmedi' deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi

"Makas kesmedi" deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiliz istihbaratına ilk kez bir kadın başkan atandı

İngiliz istihbaratı tarihinde bir ilk
İsrailli futbolcu Ramzi Safuri'nin transferi Süper Lig ekibinde ortalığı karıştırdı

İsrailli futbolcunun transferi Süper Lig ekibinde ortalığı karıştırdı
Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin

Ünlü şarkıcı yangın yerine dönen İran'da mahsur kaldı
Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek

Dünya diken üstünde! Netanyahu mesajı harabeye dönen kentte verdi
Nişanda şaka sınırlarını zorladı! Avatar Atakan kahveye sıvı sabun ekledi

Nişanda şaka sınırlarını aştı! Kahveye sıvı sabun kattı
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.