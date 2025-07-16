Wang Huning: İç Talebin Artırılması Gündemde

BEİJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı Wang Huning, Çin'in başkenti Beijing'de iç talebin kapsamlı şekilde artırılması için düzenlenen sempozyumda konuşma yaptı, 16 Temmuz 2025.

Sempozyumda Çin Komünist Partisi dışındaki siyasi partilerin merkez komiteleri, Tüm Çin Sanayi ve Ticaret Federasyonu ile parti üyesi olmayan kişiler tarafından yürütülen araştırmaların bulguları ele alındı. (Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua)