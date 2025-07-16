Wang Huning: İç Talebin Artırılması Gündemde

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Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Başkanı Wang Huning, Beijing'de düzenlenen sempozyumda iç talebin artırılmasına yönelik stratejileri değerlendirdi.

BEİJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı Wang Huning, Çin'in başkenti Beijing'de iç talebin kapsamlı şekilde artırılması için düzenlenen sempozyumda konuşma yaptı, 16 Temmuz 2025.

Sempozyumda Çin Komünist Partisi dışındaki siyasi partilerin merkez komiteleri, Tüm Çin Sanayi ve Ticaret Federasyonu ile parti üyesi olmayan kişiler tarafından yürütülen araştırmaların bulguları ele alındı. (Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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