Walmart, Tianjin'de En Büyük Sam's Club Mağazasının İnşasına Başladı

Walmart, Tianjin'de En Büyük Sam's Club Mağazasının İnşasına Başladı
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Çin'in Tianjin kentinde Walmart, ülke genelindeki en büyük Sam's Club toptan satış mağazasının inşaatına başladı. Temel atma töreni, 20 Mayıs 2025'te gerçekleştirildi.

TİANJİN, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde ABD'li perakende devi Walmart'ın toptan satış mağazası Sam's Club inşaat projesinin temel atma töreni düzenlendi, 20 Mayıs 2025.

Walmart salı günü Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen temel atma töreniyle Çin'in kuzeyinde faaliyet alanı bakımından en büyük Sam's Club mağazasının inşasına başladı.

Yeni mağaza, Walmart'ın ülkenin geniş tüketici pazarına yaptığı yeni bir yatırım olarak öne çıkıyor. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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